Le futur VUS de Ferrari se dévoile accidentellement

Ferrari travaille depuis un bon bout de temps sur son premier VUS, qui portera le nom de Purosangue.

En fait, la compagnie ne veut pas parler d’un VUS. Elle préfère dire que son nouveau modèle se positionne dans une classe à part des autres voitures sport, ciblant des conducteurs qui recherchent plus d’espace et de polyvalence – un peu comme la Porsche Panamera Sport Turismo.

Quoi qu’il en soit, le Purosangue doit entrer en production d’ici la fin de l’année et les premières livraisons suivront en 2023. Un dévoilement paraît de plus en plus imminent, mais si vous êtes impatient de le voir, c’est votre jour de chance : deux images provenant de l’usine de Maranello, via la page Instagram de cochespias, nous révèlent le devant et le derrière de ce qui semble être un exemplaire de préproduction.

D’après ce qu'on voit, la posture du Ferrari Purosangue est effectivement très basse pour un VUS – ou très haute pour une voiture de type GT. Le design ne ressemble à aucun autre produit de la marque italienne, autant le capot que le pare-chocs et les phares. À la limite, on peut discerner des airs de la SF90 Stradale.

Sur la seconde photo, celle du derrière, le Purosangue paraît plus corpulent, ce qui laisse croire que son coffre pourra transporter beaucoup plus de bagages et d’équipement que les défuntes FF et GTC4Lusso. Encore là, les feux sont uniques. Par ailleurs, un énorme diffuseur est intégré au bas du pare-chocs arrière contrastant, percé par deux paires de sorties d’échappement.

On a bien hâte de connaître le moteur auquel celles-ci sont reliées. Le V8 biturbo de 3,9 litres est quasiment assuré, mais il pourrait y avoir aussi une version à moteur V12 ou même hybride, qui sait? Chose certaine, la puissance sera distribuée aux quatre roues par le biais d’un nouveau système de rouage intégral.

Suivez Le Guide de l’auto pour ne pas rater le dévoilement du Ferrari Purosangue!

En vidéo : un Québécois nous présente sa sublime Ferrari Roma