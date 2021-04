Une première Ferrari 100 % électrique en 2025

Ferrari devance l’arrivée prévue de sa première voiture 100% électrique. Au lieu de la seconde moitié de la décennie, celle-ci verra le jour en 2025.

Lors de l’assemblée générale annuelle de Ferrari, le président John Elkann a promis un véhicule qui fera découvrir « la passion et le côté unique de la marque à de nouvelles générations ».

Il a ajouté : « Soyez assurés que ce sera tout ce que vous rêvez de voir les designers et les ingénieurs de Maranello concevoir pour un produit aussi important dans notre histoire. »

Le constructeur italien compte déjà dans sa gamme la SF90 Stradale, une voiture hybride rechargeable qui peut parcourir environ 25 kilomètres sans utiliser une goutte d’essence et qui libère une puissance totale de 986 chevaux. D’autres hybrides de ce genre suivront dans le cadre d’un plan plus vaste d’électrification. Et c’est sans parler du retour de Ferrari aux 24 Heures du Mans en 2023.

Photo: Ferrari

Bien sûr, il est encore trop tôt pour spéculer sur les aspects techniques de la future Ferrari entièrement à batterie, comme sa puissance et son autonomie. L’an dernier, une fuite a révélé des brevets de Ferrari qui laissent croire à un bolide à rouage intégral avec un moteur électrique pour chaque roue.

La compagnie a déjà dit qu’elle ne précipiterait pas les choses, préférant attendre que la technologie des batteries et des moteurs électriques murisse davantage et lui permette de fabriquer un modèle à la hauteur de son statut.

Au cours de cette même assemblée générale annuelle, Elkann a aussi parlé de trois nouveaux véhicules qui seront lancés dans les prochains mois, sans donner plus de détails. L’un d’eux est assurément le tout premier VUS de Ferrari, qui se fera appeler Purosangue.

