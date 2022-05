Ferrari SP48 Unica : voici la dernière création sur mesure de Ferrari

Après l’Omologata en 2020 et la BR20 en 2021, Ferrari nous présente aujourd’hui une autre de ses créations sur mesure provenant de son programme des projets spéciaux.

Conçue encore une fois à la demande d’un client de longue date et basée sur la plateforme de la F8 Tributo, la SP48 Unica est, comme son nom l’indique, unique au monde.

On reconnaît certaines lignes, évidemment, mais tous les panneaux de carrosserie sont exclusifs, à commencer par le devant en forme de flèche. Les phares ont été redessinés en même temps et les deux grilles à motif alvéolaire tridimensionnel qui s’estompe vers les coins sont du plus bel effet. Les roues, elles, sont carrément spectaculaires.

Photo: Ferrari

Remarquez aussi comment les garnitures noires contrastantes sont clairement définies par rapport au reste. Le conducteur n’est assurément pas claustrophobe puisque les vitres latérales ont été rapetissées et que la lunette arrière n’existe plus, remplacée par un panneau opaque qui crée une continuité entre le toit et le derrière de la voiture. Les deux rétroviseurs latéraux sont au moins conservés.

La vue du dessus montre d’ailleurs la complexité de l’ensemble et les alvéoles qui sont reprises sur le toit comme pour les grilles du moteur. Les grilles, en passant, sont toutes optimisées pour laisser passer le plus d’air possible afin de refroidir les composantes.

Photo: Ferrari

Et pour ce qui est du moteur, Ferrari ne fait aucune mention spéciale, donc on peut supposer que le V8 biturbo de 3,9 litres de la F8 Tributo demeure intact. Celui-ci développe une puissance de 710 chevaux et un couple de 568 livres-pied, permettant des accélérations de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes.

Il n’y a malheureusement pas de photos de l’habitacle, mais on sait que les sièges et plusieurs surfaces sont garnis de suède Alcantara noir perforé au laser, sous lequel apparaissent des touches de couleur écarlate à l’image de la carrosserie. De la fibre de carbone au fini mat est aussi à l’honneur.

Photo: Ferrari

Combien pour cette SP48 Unica? Tel que mentionné plus tôt, il s’agit d’un exemplaire unique et seul l’acheteur connaît la réponse, mais sachez que la F8 Tributo de série vaut plus de 320 000 $ au Canada, alors ça vous donne une idée.

