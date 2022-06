Cette Ferrari 410 Sport conduite par Shelby et Fangio fera sauter la banque

Plusieurs bolides de course issus de Maranello et employés par la Scuderia ont marqué l’histoire et sont devenus de véritables objets de collection, mais peu se comparent à la Ferrari 410 Sport 1955 portant le numéro de châssis 0598 CM. C’est la voiture qui a propulsé Carroll Shelby sous les projecteurs et la plus prolifique de la célèbre écurie de John Edgar dans les années 1950.

Si on vous en parle maintenant, c’est parce qu’elle sera à l’encan de RM Sotheby’s qui aura lieu à Monterey, en Californie, du 18 au 20 août. La compagnie ne donne aucune estimation de sa valeur, mais il n’est pas impossible qu’elle se vende dans les huit chiffres.

En plus de Carroll Shelby, cette 410 Sport a été conduite par plusieurs des meilleurs pilotes de course de l’époque, incluant Juan Manuel Fangio, Phil Hill, Richie Ginther, Masten Gregory, Joakim Bonnier, Bruce Kessler, Jim Rathmann et Chuck Daigh.

Photo: RM Sotheby’s

Un seul autre exemplaire sorti de l’usine renfermait comme elle la version plus puissante à deux bougies par cylindre du V12 de 4,9 litres, alors le plus gros moteur de Ferrari. Frôlant les 400 chevaux, ce dernier générait 40 chevaux de plus que dans les premières 410 Sport.

Shelby a déjà déclaré au Los Angeles Times : « Rien ne peut toucher à cette Ferrari si elle est en état de rouler. » Quelques décennies plus tard, il a même dit que c’était la meilleure Ferrari qu’il avait jamais conduite. Enzo Ferrari en personne lui aurait avoué qu’il s’agissait de la meilleure voiture qu’il avait fabriquée.

Photo: RM Sotheby’s

Au fil des ans, la précieuse 410 Sport 0598 CM a changé de mains à quelques reprises et pris part à de nombreuses expositions prestigieuses. En 2012, son moteur a été entièrement restauré par des experts de Ferrari, un travail qui s’est terminé près de quatre ans plus tard. La carrosserie demeure fidèle à son état original, œuvre de Sergio Scaglietti, et le réservoir d’essence porte la signature de Shelby.

La vente de l’encan comprend aussi les premier et dernier trophées remportés par Shelby au volant de cette voiture. On vous laisse l’admirer dans la galerie de photos au haut de la page.

