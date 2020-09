Ferrari Omologata : littéralement unique au monde

Il y a un peu plus de deux ans, un riche amateur de Ferrari en Europe a fait une demande spéciale et, fidèle à ses habitudes de créer des bolides à un seul exemplaire, le constructeur italien a accepté.

C’est maintenant qu’on peut voir le résultat final : la Ferrari Omologata.

Basée sur la 812 Superfast, cette supervoiture unique au monde en conserve les phares et le pare-brise, mais tout le reste a été conçu sur mesure en s’inspirant aussi bien des voitures de course GT de Ferrari que de l’architecture moderne et de la science-fiction, apparemment. Elle est destinée tant à la route qu’à la piste.

Photo: Ferrari

La carrosserie est peinte en Rouge magma et présente des éléments décoratifs dignes de la course automobile (d’un rouge foncé exclusif, par surcroît). Selon Ferrari, le plus grand défi des designers était de trouver un équilibre entre audace et sobriété pour en arriver à quelque chose qui dégage beaucoup de prestance tout en restant très pur.

D’autres touches intéressantes sont le becquet avant et les jupes latérales au fini contrastant de même que le lettrage rouge sur les flancs des pneus. À l’arrière, les feux sont encastrés plus profondément et la vitre très inclinée a été remplacée par une structure à paliers.

Dans l’habitacle, les sièges de couleur bleu électrique sont un mélange de cuir et de tissu Jeans Aunde. Ils contrastent royalement avec le décor noir et comprennent des harnais à quatre points.

Photo: Ferrari

Les pièces métalliques sur la planche de bord et le volant sont peintes avec un fini craquelé comme pour rappeler les voitures de course GT des années 1950 et 1960, tandis que les poignées de portes intérieures et la console centrale arborent un effet martelé à l’image de modèles comme la 250 LM et la 250 GTO.

Le constructeur ne fait aucune mention de changements au V12 atmosphérique de 6,5 litres qui réside sous le capot à l’avant. D’ailleurs, le nom « Omologata » sert à rappeler que la voiture peut rouler n’importe où légalement. Il faut donc en déduire que la puissance reste à 789 chevaux.

Impossible de savoir combien a coûté cette Ferrari unique au monde, mais à titre de référence, la 812 Superfast dépasse les 425 000 $ canadiens.

