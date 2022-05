Étude : les applis mobiles sont loin encore de satisfaire les conducteurs

Les applications mobiles créées par les constructeurs automobiles sont de plus en plus répandues et leur usage continue d’augmenter également, en particulier parmi les propriétaires de véhicules électriques qui veulent connaître le niveau de recharge de la batterie et l’autonomie restante.

Plus de 50% s’en servent pour au moins la moitié de leurs déplacements, selon une nouvelle étude de la firme américaine J.D. Power. Malheureusement, l’expérience engendre souvent de la frustration.

« Dans l’ensemble, les propriétaires sont encore très peu satisfaits de la rapidité d’exécution et de la fonctionnalité des applications pour véhicules électriques sur le marché, note Jason Norton, directeur principal, consultation automobile chez J.D. Power. Les constructeurs automobiles doivent se concentrer davantage sur ces aspects pour que l’expérience utilisateur soit au même niveau que celle d’autres applications populaires. »

Photo: Ford

Il mentionne, à titre d’exemple, que les clients d’une banque n’attendraient probablement pas 60 secondes pour vérifier le solde de leur compte sur leur application, alors pourquoi ce serait la même chose pour les propriétaires de véhicules électriques qui veulent s’assurer que les portières sont verrouillées?

Fait intéressant, le tiers des répondants de l’étude admettent n’avoir jamais utilisé leur application de véhicule électrique parce qu’ils ne savent tout simplement pas comment s’en servir. Plusieurs auraient aimé qu’un représentant du concessionnaire leur explique au moment de la livraison du véhicule, mais ça n’a pas été fait.

Les applications mobiles en soi sont intéressantes : sept propriétaires sur 10 disent apprécier au moins une quinzaine des 20 fonctionnalités les plus communes. Toutefois, ils en voudraient davantage, comme la possibilité d’utiliser leur téléphone en guise de clé numérique, chose que peu de compagnies automobiles proposent à l’heure actuelle.

Photo: Ford

Au-delà de la lenteur et du manque de convivialité, J.D. Power a découvert que la principale raison pour laquelle les gens cessent de recourir à leur application de véhicule est que la période d’essai gratuite est terminée et qu’ils ne veulent pas payer des frais mensuels par la suite. Beaucoup de services fonctionnent par abonnement de nos jours et il faut choisir ceux dont a réellement besoin, surtout dans un contexte où les prix augmentent partout.

Enfin, quelles sont les applications mobiles pour véhicules électriques qui performent le mieux et qui affichent le plus haut taux de satisfaction? L’étude identifie celles de Ford et de Tesla ainsi que des trois marques coréennes, Hyundai, Kia et Genesis. En revanche, J.D. Power soulève des lacunes dans les applications de marques émergentes comme Lucid et Rivian.

