Étude : les marques coréennes au top de la techno en 2022

Étude : les applis mobiles sont loin encore de satisfaire les conducteurs

Les applications mobiles créées par les constructeurs automobiles sont de plus en plus répandues et leur usage continue d’augmenter également, en particulier parmi les propriétaires de véhicules électriques qui veulent connaître le niveau de recharge de la batterie et l’autonomie restante. Plus de 50% s’en servent pour au moins la …