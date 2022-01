Combien coûte... la Lucid Air 2022?

Le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert s’est rendu au siège social de la nouvelle marque automobile américaine Lucid, en Californie.

Sa première berline, la Lucid Air, arrivera prochainement sur le territoire canadien. Antoine explique que l’emblème ne possèdera pas de concessionnaire, mais plutôt des boutiques.

« On vient rivaliser avec plusieurs grandes berlines de luxe qui sont offertes sur le marché », précise Antoine. Ce dernier énumère les Porsche Taycan, Tesla Model S et Mercedes-Benz EQS.

Photo: Lucid Motors

Fait intéressant, toutes les pièces (à l’exception des pneus) sont fabriquées chez Lucid. Le véhicule est assemblé en Arizona, rendant le produit « 100% américain ».

Nos voisins du sud auront droit à l’édition de lancement Dream, vendu à 169 000 $ US. Seulement 500 exemplaires verront le jour. Par ailleurs, ce modèle possède deux déclinaisons qui sont dotées la batterie de 118 kWh.

La Lucid Air Dream Range possède une puissance de 933 chevaux et une autonomie de 837 kilomètres. La cavalerie monte à 1 111 chevaux pour la variante Performance. Elle peut parcourir 758 kilomètres avec une pleine charge.

Photo: Lucid Motors

Les versions qui débarquent sur notre marché sont équipées de batteries de 112 kWh (Grand Touring) et 90 kWh (Pure et Touring). Dans le premier cas, la voiture développe 800 chevaux et possède une autonomie de 830 kilomètres. Le deuxième cas abaisse les valeurs à 620 chevaux et 653 kilomètres.

À bord de la Lucid Air, Antoine souligne l’habitacle spacieux, le volume gargantuesque des coffres et l’excellente insonorisation. « Le niveau de raffinement n’a rien à voir avec ce que propose la Tesla Model S », mentionne-t-il.

Photo: Lucid Motors

En conduite, le chroniqueur apprécie la précision de la direction, de même que les accélérations et reprises « hallucinantes ». Il note toutefois que la taille du pilier A réduit la visibilité.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Lucid Air 2022… et dévoile sa gamme de prix!