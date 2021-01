Tesla Model S 2021 : cinq choses à savoir

Tesla ne fait pas les choses comme tout le monde, on le sait! Ainsi, la compagnie a sorti un peu de nulle part la présentation de sa « nouvelle Model S » plus tôt cette semaine.

Pourquoi les guillemets ? Parce qu’on a plutôt affaire à une mise à jour, et non à une nouvelle génération du modèle. En fait, la compagnie modifie constamment ses produits, au point où il est difficile de suivre l’évolution de certains modèles.

Cela demeure un changement assez majeur. Voici 5 choses à savoir sur cette Tesla Model S 2021.

Photo: Tesla

Elle est vraiment, vraiment rapide

La Tesla Model S est vraiment une voiture rapide. En fait, ses performances se rapprochent plus d’une super voiture que d’une berline capable d’amener cinq passagers confortablement…

La Tesla Model S de base, la version « Long Range » à deux moteurs, fait le 0-100 km/h en 3,2 secondes, et peut atteindre la vitesse de 250 km/h.

La nouvelle version Plaid à trois moteurs fait le 0-100 km/h en 2,1 secondes, et peut atteindre la vitesse de 322 km/h. Finalement, la version de performance à trois moteurs Plaid + fait le 0-100 km/h en moins de 2,1 secondes, grâce à une puissance de 1020 chevaux.

À titre comparatif, un Nissan GT-R fait le 0-100 km/h en 3,3 secondes, une Lamborghini Aventador en 2,9 secondes, et une McLaren Senna en 2,8 secondes.

Elle peut aller loin!

La première Tesla Model S avait une autonomie de 335 km en version de base. Ça semble limité avec les standards d’aujourd’hui, mais en 2012, c’était inédit!

À une époque où une Chevrolet Bolt fait un peu plus de 400 km d’autonomie, où en est la Tesla Model S? Sur une autre planète, littéralement.

La Tesla Model S 2021 « Long Range » propose désormais une autonomie de 663 kilomètres. La version Plaid à trois moteurs a 628 kilomètres d’autonomie, et la version Plaid + fait passer ce chiffre à 837 kilomètres. Vous avez bien lu! Quand on sait que la Porsche Taycan a bien moins que 500 kilomètres d’autonomie, on voit à quel point Tesla est en avant.

Elle a un volant… particulier

Lorsque Tesla a dévoilé les premières images cette Model S revisitée, plusieurs sont restés surpris de la forme choisie pour le volant.

On est plus près du vaisseau spatial que de la voiture! Cela dit, ce volant a l’avantage de forcer une prise en main optimale, et dans un véhicule que l’on croirait sorti tout droit du futur, on peut pratiquement dire qu’il est à sa place!

Photo: Tesla

Elle a un ordinateur assez puissant pour jouer à des jeux…

Les voitures d’aujourd’hui sont habituellement équipées d’un petit écran tactile avec un système d’infodivertissement plutôt bien, capable d’utiliser Apple CarPlay et Android Auto. Mais ça s’arrête là. Bien souvent, le faible processeur a de la difficulté à donner des animations fluides… Dans la Tesla Model S, vous n’aurez jamais ce problème.

Comme la quasi-totalité des contrôles de la voiture passe par le gros écran central, redessiné pour ressembler à celui de la Model 3, Tesla a opté pour un processeur puissant afin d’offrir une interface graphique avant-gardiste, fluide, et digne d’un ordinateur haute performance.

Elon Musk, PDG de Tesla, a affirmé qu’il sera possible de jouer à des jeux vidéo dernier cri dans sa Model S, puisqu’elle aura un ordinateur capable de générer 10 téraflops de puissance. Ainsi, dans un futur pas si lointain, encore selon Musk, lorsque votre voiture se conduira 100 % sans assistance, vous pourrez passer le temps en jouant à votre jeu vidéo préféré.

D’ailleurs, les passagers arrière auront également accès à un petit écran, capable lui aussi de supporter des jeux vidéo.

Photo: Tesla

Elle est dispendieuse!

Tesla propose maintenant la Model 3 comme étant son modèle d’entrée de gamme, et ça parait, puisqu’il faut oublier l’option d’une Model S abordable!

La Tesla Model S la moins chère est désormais offerte à partir de 114 900 $. Ensuite, la version à trois moteurs Plaid est 159 990 $, et finalement, la version de performance à trois moteurs Plaid + coûte au bas mot 189 990 $.

