En studio : une année complètement folle pour Tesla

Lors d’une année marquée par un ralentissement économique majeur, la grande majorité des constructeurs automobiles ont vu leur chiffre d’affaires baisser radicalement. Sauf Tesla.

Alors que plusieurs constructeurs rapportent de baisses de ventes qui peuvent atteindre 40%, Tesla a réussi un coup de circuit en augmentant ses ventes de 36%, notamment grâce à l’arrivée du Model Y.

Même si le constructeur californien déplore une baisse de 43% de ses ventes au Canada, son année financière a été un succès sur toute la ligne à l’échelle planétaire. Tesla a ainsi assemblé tout près de 500 000 véhicules et a vu sa valeur boursière augmenter de façon exponentielle. Disons que ça augure très bien pour l’avenir!

Au cours d’une nouvelle capsule En Studio, Antoine Joubert et Daniel Melançon ont analysé la situation de Tesla et ont rappelé les objectifs à venir de la firme américaine et de son excentrique PDG Elon Musk.

