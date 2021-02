La future « Tesla à 25 000 $ » sera vendue à travers le monde

On sait depuis un bon moment déjà que Tesla prévoit fabriquer une voiture d’entrée de gamme à prix abordable – certains l’appellent la Model 2, d’autres en parlent comme la « Tesla à 25 000 $US » pour reprendre l'expression d'Elon Musk – mais les détails à son sujet sont encore vagues.

Elle sera dessinée et mise au point dans un nouveau centre de recherche et de développement qui sera bientôt opérationnel près de la méga usine de Shanghai, où se fera la production aux côtés de Model 3 et de Model Y. Le président de Tesla en Chine, Tom Zhu, l’a d’ailleurs confirmé récemment.

Mais alors qu’on s’attendait à ce que la voiture en question soit vendue exclusivement en Chine et en Europe, dans des versions différentes, Zhu a aussi déclaré qu’elle sera commercialisée à travers le monde.

Comprenez bien que « à travers le monde » ne signifie pas nécessairement le Canada, mais c’est quand même une nouvelle encourageante. Tout pourrait dépendre de la grosseur de la batterie et de l’autonomie qu’elle procure – et si les consommateurs nord-américains sont encore ouverts à l’idée d’un petit véhicule qui n’est pas un VUS.

Elon Musk a répété lors du « Battery Day » de septembre dernier que l’objectif de sa compagnie était de favoriser l’adoption rapide des véhicules électriques et de les rendre accessibles.

Cette Tesla abordable risque de prendre la forme d’une compacte à hayon (le croquis au haut de la page provient d’une campagne de Tesla pour recruter des designers en Chine) et bien sûr avoir beaucoup de points en commun avec la Model 3, dont elle empruntera sans doute la plateforme. Des essais routiers avec des prototypes pourraient débuter d’ici la fin de l’année.

