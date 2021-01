Tesla présente une Model S renouvelée avec un intérieur futuriste

Tesla vient de prendre le monde automobile par surprise une fois de plus en dévoilant sans avertissement une nouvelle itération de sa berline Model S.

C’est surtout à l’intérieur du véhicule que les changements sont les plus marquants, avec un volant coupé en deux et un écran de 17 pouces placé à l’horizontale plutôt qu’à la verticale.

Cette présentation intérieure encore plus épurée qu’auparavant intègre également un écran pour les passagers arrière, de même que de l’espace supplémentaire pour les jambes ainsi qu’une station de recharge par induction logée dans l’appuie-bras.

Photo: Tesla

Tesla note également l’intégration d’un nouveau système audio à 22 haut-parleurs de 960 watts. Ça promet!

Encore plus d’autonomie

Alors que la version d’entrée de gamme « Long Range » promet désormais une autonomie de 663 kilomètres, Tesla en rajoute avec une nouvelle variante Plaid+ dont l’autonomie promise dépasse les 830 kilomètres. Oui, vous avez bien lu!

Rappelons que Tesla avait annoncé l’arrivée d’une variante Plaid il y a quelques mois. Ce modèle à trois moteurs proposera une puissance démentielle de plus de 1000 chevaux. On pourra ainsi passer de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes et franchir le quart de mile en 9,23 secondes. Absolument phénoménal!

Photo: Tesla

Cette nouvelle mouture de la Tesla Model S peut être commandée dès maintenant pour la somme de 114 900 $. La Model S Plaid sera pour sa part offerte à partir de 159 990 $, soit 30 000 $ de moins que ce qui avait été promis par Tesla en septembre dernier. Enfin, la Model S Plaid+ est offerte à partir de 189 990 $.

Un Model X Plaid

Tant qu’à y être, Tesla a également ajouté à son carnet de commandes une version Plaid du VUS Model X. Celui-ci peut être commandé dès maintenant pour la somme de 159 900 $. Il pourra passer de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes.

Tesla n’a pas précisé la date estimée de livraison de ces nouvelles variantes.

