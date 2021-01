Porsche Taycan et Tesla Model S : quand l’élève surpasse le maitre

Disons-le tout de suite : la Porsche Taycan n’existerait probablement pas si ce n’était de la Tesla Model S.

Véritable pionnière dans le monde des véhicules électriques, la Model S est en vente au Canada depuis maintenant huit ans. Et pourtant, elle est tout sauf dépassée!

Avec une intégration technologique épatante et une autonomie électrique inégalable, la Tesla Model S demeure un choix gagnant pour les automobilistes en quête d’un véhicule de luxe entièrement électrique. Cela dit, la Tesla n’est plus seule dans son camp. Et sa rivale la plus sérieuse est assurément la Porsche Taycan.

Ça aura pris du temps, mais Porsche a finalement commercialisé une berline électrique. Et comme on pouvait s’y attendre, qualité et performance sont au rendez-vous.

Dans le cadre d’un essai router où ils ont pu mettre les deux véhicules à l’épreuve l’un après l’autre, les journalistes du Guide de l’auto Gabriel Gélinas et Antoine Joubert ont été à même de constater les grandes qualités de la Taycan. Nettement plus agréable à conduire selon les deux experts, la Taycan connait d’ailleurs un succès retentissant en Europe, où elle est maintenant la Porsche la plus vendue.

Cela dit, il ne faut pas mettre la Tesla Model S de côté trop rapidement. Avec une autonomie électrique supérieure, un système « Autopilote » franchement impressionnant et un accès aux fameuses bornes Supercharger de Tesla, la berline américaine a encore plusieurs cordes à son arc malgré les années.

Pour connaitre tous les détails au sujet de ces deux rivales électriques, visionnez la capsule vidéo au haut de cet article!

À voir aussi: les meilleurs achats 2021 du Guide de l'auto - catégorie des électriques de luxe