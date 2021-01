Une nouvelle version de base à propulsion de la Porsche Taycan, est en vente depuis aujourd’hui aux États-Unis et arrivera chez les concessionnaires au printemps. Or, ne vous attendez pas à ce qu’elle traverse la frontière au nord.

Le Guide de l’auto a obtenu la confirmation de Porsche Canada que cette Taycan d’entrée de gamme ne sera pas offerte chez nous. Seules les Taycan 4S, Taycan Turbo et Taycan Turbo S – toutes à rouage intégral – composeront la gamme canadienne comme c’est le cas actuellement.

Dépourvue du moteur électrique avant et allégée d’environ 200 livres par rapport à la version 4S, la Taycan à propulsion propose un choix de deux batteries : 79,2 kWh et 93,4 kWh. Leur autonomie officielle calculée par l’EPA n’a pas encore été annoncée, mais ces batteries s’accompagnent d’une puissance de 402 et 469 chevaux, respectivement. L’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en un peu plus de cinq secondes.

Photo: Porsche

L’équipement de série comprend des roues Aero de 19 pouces (en option : 20 ou 21 pouces), des freins avec étriers noirs à six pistons à l’avant et quatre pistons à l’arrière ainsi que le système de suspension adaptative PASM (en option : suspension pneumatique).

L’habitacle de même que la plupart des technologies qui s’y retrouvent ne changent pas par rapport aux autres versions.

Photo: Porsche

Est-ce que beaucoup de clients canadiens auraient choisi la nouvelle Taycan à roues motrices arrière? On en doute vu nos conditions hivernales. Assurément, cette version aurait permis de diminuer considérablement le prix de base (119 400 $) et d’attirer de nouveaux acheteurs, mais le succès de la Taycan est déjà remarquable.

Il s’est vendu 844 exemplaires au pays en 2020, le triple de la Panamera (268) et presque autant que la 911 (914). Au dernier trimestre, la Taycan a même été la voiture la plus vendue de Porsche (397 unités contre 176 pour la 911).

