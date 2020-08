La Porsche Taycan se perfectionne pour 2021

Porsche Taycan Turbo 2020 : une évasion dans Angeles Forest

En novembre 2019, j’ai participé en tant que membre aux journées d’essais du Jury du World Car of the Year Awards qui se sont déroulées juste avant le Salon de l’auto de Los Angeles. Parmi les modèles évalués à cette occasion, on retrouvait la Porsche Taycan Turbo , en lice …