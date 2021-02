Porsche Taycan 2021 et Tesla Model S 2021: comparons les chiffres

Dans le monde des berlines de luxe électriques, la Porsche Taycan est la première riposte sérieuse à la Tesla Model S. Lors d’un récent match comparatif, l’équipe du Guide de l’auto a encensé la Taycan pour ses qualités routières et son comportement irréprochable. Mais qu’en est-il des données techniques?

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué les spécifications de ces deux modèles. Voici ce qui en est ressorti.

Autonomie : avantage Tesla Model S

L’autonomie demeure un facteur très important pour plusieurs acheteurs intéressés à faire le saut vers un modèle électrique.

Ici, la Model S l’emporte très facilement. La Porsche Taycan n’atteint que le seuil des 300 km. Sa variante de base (4S) lui permet de faire approximativement 323 kilomètres en une seule charge, alors que les moutures Turbo et Turbo S, peuvent respectivement franchir environ 320 km et 300 km avant que les batteries ne tombent à plat.

Chez Tesla, on double la mise. La version Longue Autonomie franchit 663 kilomètres avec une seule charge. Tout récemment dévoilée, la nouvelle version Plaid parcourt 638 km et la Plaid + pourrait monter la donne à 837 km selon le constructeur.

Même en considérant que les chiffres de Porsche sont conservateurs et que ceux de Tesla sont un peu trop optimistes, le constructeur californien l’emporte haut la main.

Performance : avantage Tesla Model S

À ce chapitre, l’ensemble des options rend la chose particulièrement complexe. D’abord, chez Tesla, on offre deux versions principales. La première, la Longue Autonomie, fournit une puissance de 670 chevaux et réalise le sprint du 0-100 km/h en 3,2 secondes selon le manufacturier. La nouvelle variante Plaid libère 1 020 chevaux et on aura droit à plus de 1 100 chevaux avec la Plaid +. Le chrono de 0 à 100 km/h passe alors à environ 2,1 secondes.

Chez Porsche, la Taycan se décline en trois moutures distinctes. La version d’entrée de gamme, la 4S, arrive avec le choix d’une batterie de base (Performance) et une plus puissante (Performance Plus). S’en suivent les Turbo et Turbo S dans les versions plus performantes. Chaque mouture a une cavalerie qui augmente grâce à la fonction launch control (départ canon).

4S : (Performance) 429 ch, (Performance Plus) 482 ch. Launch control : 522 ch et 562 ch respectivement. 0-100 km/h en 4,0 secondes;

: (Performance) 429 ch, (Performance Plus) 482 ch. Launch control : 522 ch et 562 ch respectivement. 0-100 km/h en 4,0 secondes; Turbo : 616 chevaux et 670 ch en launch control. 0-100 km/h en 3,2 secondes;

: 616 chevaux et 670 ch en launch control. 0-100 km/h en 3,2 secondes; Turbo S: 616 chevaux et 750 ch en launch control. 0-100 km/h en 2,8 secondes.

Photo: Tesla

Infodivertissement : égalité

Fidèle à son habitude, Tesla ne se conforme pas aux règles de l’industrie. En fait, le système d’infodivertissement, placé sur un écran de 17 pouces, n’offre pas la connectivité Apple CarPlay et Android Auto. Celui-ci incorpore plutôt son propre système. De plus, la nouvelle Model S aura dorénavant un écran de tableau de bord et même un écran en arrière pour les passagers.

Bien que cette précédente option ne soit pas accessible chez Porsche, le manufacturier propose tout de même un écran de 10,9 pouces, un tableau de bord numérique de 16,8 pouces ainsi qu’un troisième écran placé sur la console centrale qui regroupe entre autres les contrôles de climatisation. Seulement Apple CarPlay est disponible.

Naturellement, les deux constructeurs offrent une panoplie de fonctionnalités incluses ou non, comme la charge de téléphone par induction, de multiples ports USB et l’accès à Internet.

À ce chapitre, il s’agit vraiment d’une question de préférences personnelles et il est impossible de déterminer un gagnant.

Photo: Porsche

Côté pratique : avantage Tesla Model S

Avec de si grosses batteries, il est plus difficile de générer de l’espace de chargement pour les bagages ainsi que les dégagements pour accommoder les passagers. Donc, le design devient un élément primordial pour ces deux aspects.

En ce sens, la Tesla remporte la mise, notamment grâce à la ligne de toit bien moins fuyante que la Porsche. Conséquemment, le volume du coffre de la Model S est nettement supérieur à 793 litres - contre 407 litres pour la Taycan - sans oublier le compartiment à l’avant du véhicule et ses 84 litres. Finalement, la Model S peut accueillir cinq passagers, contrairement à la Taycan qui ne peut qu’en transporter quatre.

Photo: Tesla

Technologies de sécurité : avantage Tesla Model S

Puisque c’est de plus en plus la norme dans l’industrie, Tesla et Porsche offrent d’entrée de jeu une panoplie de gadgets technologiques. Les constructeurs proposent essentiellement les mêmes ensembles, tels que le freinage d’urgence, l’alerte aux collisions, la surveillance des angles morts, l’assistance au stationnement (automatique pour Tesla).

Pour se démarquer, Tesla utilise son système Autopilot, qui permet notamment de naviguer en conduite semi-autonome sur l’autoroute. Le véhicule accélérera et ralentira en fonction des conditions, par exemple si le véhicule doit effectuer un dépassement. Naturellement, Tesla recommande au conducteur de rester proactif en mode Autopilot.

Photo: Tesla

Prix : avantage Tesla Model S

Peu importe la version choisie, la Tesla Model S est plus abordable que la Porsche Taycan.

La Model S d’entrée de gamme (Longue Autonomie) est livrable à partir de 114 990 $. Les versions Plaid et Plaid+ coûtent pour leur part 159 990 $ et 189 990 $.

Chez Porsche, la Taycan 4S peut être commandée à partir de 120 500 $. La Turbo fait monter la facture à 175 000 $ alors que la Turbo S monte à 215 000 $.

Photo: Porsche AG

Garanties : égalité

Les garanties de base et sur la corrosion sont identiques pour les deux manufacturiers. Dans un premier temps, elle est de 4 ans/80 000 km et dans un deuxième temps sur une période de 12 ans avec le kilométrage illimité.

Là où les deux produits se distinguent, c’est la différence des protections pour la batterie et la peinture. En ce sens, Tesla propose une meilleure garantie concernant ses piles. Les deux constructeurs donnent une protection s’étalant sur huit ans, mais un maximum de 130 000 km chez Porsche et 240 000 km chez Tesla.

Par contre, le constructeur allemand a une garantie de 4 ans/80 000 km sur la peinture, alors que Tesla n’en offre pas.