Porsche Taycan Cross Turismo 2021 : l'aventurière 100% électrique

Avec la Taycan, Porsche a réussi son entrée dans la catégorie des véhicules électriques de luxe. Le constructeur germanique a pris le pari de développer des modèles à batterie, mais sans renier ce qui fait la force de Porsche auprès de sa clientèle.

Le résultat est convaincant avec la berline Taycan, puisqu’elle est arrivée à la première place des meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto. Cette année, Porsche enrichit donc sa gamme avec une autre déclinaison qui se veut plus aventurière : la Taycan Cross Turismo.

Inspirée du concept Misson E Cross Turismo dévoilé au Salon de Genève 2018, cette nouvelle mouture est une sorte de voiture électrique de luxe à la sauce Subaru Outback. Toutefois, le modèle définitif affiche un design plus baroudeur que le concept Mission E. On le remarque surtout avec les bas de caisse en plastique qui courent tout le long de la carrosserie, et qui sont certainement plus résistants aux chocs que les boucliers peints d’une berline Taycan.

Une Taycan plus haute sur pattes

Conservant la base technique de la Taycan, Porsche a profondément modifié la partie arrière, ce qui permet de remédier à un des principaux défauts de la berline : le manque d’espace à l’arrière et dans le coffre. Grâce au hayon et à sa forme plus carrée, Porsche annonce une augmentation du dégagement de 47 mm pour les passagers arrière ainsi qu’un volume de chargement qui peut atteindre 1 200 litres.

Pour accroître davantage l’espace de chargement, il est aussi possible d’opter pour un coffre de toit spécialement étudié, pouvant supporter une vitesse maximale de 200 km/h… très utile sur une autobahn allemande, un peu moins à 100 km/h chez nous.

La version Cross Turismo est également capable d’aller dans des endroits où la Taycan aurait reculé. Grâce à une suspension développée pour supporter des conditions de roulage plus difficiles, une garde au sol qui peut se relever de 30 mm et un « mode gravier » qui modifie le comportement des suspensions et de l’accélérateur, la Cross Turismo n’a pas peur de rouler sur de la gravelle ou dans la boue… même si peu de propriétaires risquent de s’y aventurer.

Quatre versions

Toutes les Taycan Cross Turismo sont livrées avec la traction intégrale. Ces Porsche se déclinent en quatre versions distinctes : 4, 4S, Turbo et Turbo S. Les éléments techniques sont évidemment partagés avec la berline, y compris la batterie qui affiche une tension maximale de 800 volts. Toutes les versions Cross Turismo sont livrées de série avec la grosse batterie de 93,4 kWh.

On retrouve aussi les deux moteurs ainsi que la boîte de vitesses à deux rapports des autres Taycan. Les puissances s’échelonnent de 375 à 616 chevaux.

Avec la fonction Overboost, on passe de 469 ch pour la Taycan 4 Cross Turismo à 750 chevaux pour la Turbo S. L’autonomie varie de 388 à 456 km selon les versions. Cela dit, il s’agit des valeurs WLTP européennes, les chiffres EPA seront moins avantageux.

Pour éviter de diminuer l’autonomie inutilement, Porsche a conçu un système d’abaissement du véhicule à haute vitesse, où une garde au sol importante n’est pas essentielle. Le constructeur précise également qu’un système de climatisation optimisé permet de minimiser la consommation d’énergie.

Lors de notre essai de la Taycan 4S il y a un peu plus d’un an, Porsche annonçait l’arrivée imminente de mises à jour à distance. C’est maintenant une réalité, le conducteur pourra désormais profiter de certaines améliorations sans repasser à l’atelier. Une fonctionnalité qui existe depuis longtemps chez Tesla, et qui est aujourd’hui adoptée par le reste de l’industrie.

Les quatre modèles de la Taycan Cross Turismo arriveront tous en même temps l'été prochain. Le prix de base de la Cross Turismo 4 débute à 119 990 $ tandis que la Turbo S, au sommet de la gamme, coûte 218 000 $.

