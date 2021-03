Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Porsche Taycan

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Parmi elles, la catégorie des véhicules électriques de luxe représente les modèles à batterie les plus sportifs, luxueux et raffinés. Pour le moment, le faible nombre de modèles disponibles sur le marché fait en sorte que nous intégrons des véhicules très différents comme des berlines ou des VUS.

Porsche l’emporte avec la Taycan

Dans cette catégorie un peu disparate, c’est la Porsche Taycan qui prend la première place du classement. Premier véhicule 100% électrique commercialisé par Porsche, la Taycan est disponible en trois versions différentes : 4S, Turbo et Turbo S. Une appellation un peu paradoxale, étant donné qu’il n’y a aucun turbocompresseur sous le capot de la voiture. À la place, il y a deux moteurs électriques, ainsi qu’une boîte de vitesses à 2 rapports à l’arrière.

Les accélérations, comme les reprises, sont extrêmement rapides. En dépit d’un poids élevé, les capacités dynamiques de haut niveau placent la Taycan au sommet de sa catégorie. Dans l’habitacle, on retrouve des matériaux de qualité et le raffinement qui caractérise les produits Porsche.

Photo: Porsche AG

Le reste du podium

Derrière la Taycan se glisse l’inamovible Tesla Model S. Apparue il y a presque 10 ans, la berline californienne a évolué année après année pour rester dans le coup. En 2021, on note l’arrivée de la nouvelle version Plaid, un modèle surpuissant capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,1 secondes! L’habitacle est aussi revu dans tous les modèles, avec un nouvel écran central et un volant typé aviation qui a beaucoup fait jaser!

Photo: Tesla

Moins bien finie et dotée d’une direction moins précise que la Porsche Taycan, la Model S dispose d’une plus grande autonomie, sa batterie propose une meilleure efficacité énergétique et comme toutes les Tesla, elle peut être rechargée sur le réseau de « superchargeurs », un réseau rapide et pratique, qui n’est pas accessible aux autres véhicules électriques.

Enfin, la troisième position revient à un VUS, l’Audi e-tron. Un modèle plus imposant que les berlines précédemment citées, qui bénéficie cette année d’une nouvelle version coupée appelée Sportback. Comme de coutume chez Audi, la qualité de l’intérieur frôle le sans-faute et les accélérations sont tout à fait convaincantes en dépit de son poids élevé.

Photo: Tobias Sagmeister

En revanche, le VUS allemand est pénalisé par son autonomie réduite comparée à ce que propose Tesla, mais aussi par un prix de vente élevé.

