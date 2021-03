Des revenus en hausse malgré la pandémie chez Porsche

Malgré les embûches causées par la COVID-19, le constructeur allemand Porsche a établi un nouveau record de revenus en 2020.

Évalués à 28,7 milliards d’euros, ces revenus sont en hausse de 100 millions d’euros par rapport à 2019, alors que les profits sont chiffrés à 4,2 milliards d’euros. Bref, les choses vont plutôt bien chez Porsche.

Pour parvenir à ces résultats, le constructeur de Stuttgart a livré plus de 270 000 véhicules à des clients partout à travers le monde, soit une baisse de moins de 3% pour ce qui est du volume des ventes par rapport à 2019. Malgré le fait que les usines et les concessions de la marque aient été fermées pendant six semaines au printemps de 2020, la pandémie aura à peine eu l’effet d’un ralentisseur sur la route pour la célèbre marque allemande…

Merci à la Chine

Lors d’une vidéoconférence à laquelle Le Guide de l’auto a été convié, Oliver Blume, chef de la direction de Porsche, a déclaré que « l’année 2020 a été un bon succès sur le plan financier pour Porsche, malgré des circonstances difficiles. Ces résultats s’appuient sur quatre piliers, notre gamme de véhicules, nos nouveaux modèles électriques, notre force d’innovation, et la détermination dont nous avons fait preuve lors de la gestion de la crise sanitaire. »

Photo: AFP

Blume a également précisé que la Chine était devenue le marché le plus important pour Porsche, avec près de 90 000 véhicules vendus en 2020. La progression des ventes de Porsche en Chine a été très rapide, la marque allemande n’ayant commencé à vendre des véhicules dans ce marché qu’à partir de l’an 2000 avec une poignée d’exemplaires.

Les ventes de Porsche en Europe ont été de plus de 80 000 véhicules, et de plus de 69 000 unités en Amérique.

Photo: Porsche AG

Un succès nommé Taycan

Malgré la pandémie, Porsche a réussi à dépasser son objectif de ventes de 20 000 exemplaires pour sa première voiture 100% électrique, la Taycan.

L’objectif pour 2021 a été fixé à plus de 30 000 unités, la Taycan Cross Turismo venant gonfler les rangs des modèles électriques chez Porsche.

L’électrification progresse aussi très rapidement. « En 2020, le tiers des véhicules que nous avons vendus en Europe étaient des véhicules électrifiés, soit des modèles électriques ou hybrides », a affirmé Oliver Blume. « Sur le plan des ventes mondiales, cette proportion a été de 17%. En 2025, la moitié des Porsche vendues seront équipées d’une forme d’électrification et, en 2030, plus de 80% des Porsche seront électrifiées », poursuit-il.

Photo: Gabriel Gélinas

La 911 fidèle au moteur thermique

Questionné sur l’éventualité de voir un jour apparaître une 911 Carrera électrifiée, Oliver Blume a déclaré que le concept actuel de l’icône de Stuttgart demeurerait fidèle au moteur thermique, lequel pourrait être secondé d’un apport électrique qui pourrait prendre une forme similaire à celle utilisée dans la voiture de course 919, championne des 24 Heures du Mans durant trois années consécutives.

Cette voiture de course était animée par un moteur thermique, en l’occurrence un V4 turbocompressé de 2,0 litres entraînant les roues arrière, alors qu’un moteur électrique, alimenté par une batterie lithium-ion rechargée par le freinage régénératif et la chaleur générée par le système d’échappement, entraînait le train avant.

Selon Blume, la 911 restera une voiture à moteur à essence qui pourrait adopter une forme « d’hybridation sportive » pour sa prochaine génération.

Une Hypercar Porsche en approche?

« Aujourd’hui, nous nous concentrons sur l’électrification, mais Porsche produira une hypercar dans l’avenir. Le concept de ce modèle n’est pas encore établi, mais il sera finalisé vers le milieu de cette décennie », a déclaré Blume. On spécule, mais il est possible que la firme Rimac, maintenant détenue à 24% par Porsche, puisse contribuer à la mise au point de cette voiture. Histoire à suivre…

