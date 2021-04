Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S e-hybrid 2021 : un véritable tour de force

Chez Porsche, l’électrification prend aujourd’hui plusieurs formes.

La récente Taycan à motorisation entièrement électrique a évidemment permis à la marque allemande d’affirmer haut et fort qu’elle prenait cette démarche très au sérieux. Mais Porsche compte aussi sur toute une gamme de véhicules à motorisation hybride rechargeable , dont la Panamera Sport Turismo Turbo S e-hybrid, qui trône au sommet de la pyramide et fait une démonstration plus qu’éloquente du savoir-faire de ses ingénieurs.

Sur le plan technique, cette voiture est un véritable tour de force. Le moteur V8 biturbo de 4,0 litres, le moteur électrique intégré à la boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports, ainsi que le rouage intégral, sont autant d’éléments qui contribuent à doter la Panamera Sport Turismo Turbo S e-hybrid d’un potentiel de performances absolument délirant pour une bagnole affichant presque deux tonnes et demie métriques à la pesée.

Photo: Gabriel Gélinas

Avec 690 chevaux et 642 livres-pied de couple sous le pied droit, l’accélération initiale, bonifiée par la livraison instantanée du couple du moteur électrique et l’action du rouage intégral, est vraiment stupéfiante. Elle n’est pas aussi violente que la Taycan Turbo S à motorisation électrique ou que la 911 Turbo S à moteur thermique, mais la poussée vers l’avant de la Panamera Sport Turismo Turbo S e-hybrid est à la fois féroce et soutenue : 100 km/h en à peine plus de trois secondes!

Une conduite 100% électrique, mais pas longtemps…

Pour l’année modèle 2021, les ingénieurs de Porsche ont augmenté la capacité de la batterie à 17,9 kWh, ce qui permet de rouler exclusivement en mode électrique sur un peu plus de 30 kilomètres et jusqu’à 130 km/h, si l’on n’appuie pas trop fortement sur l’accélérateur.

Évidemment, la motorisation de la Panamera Sport Turismo Turbo S e-hybrid peut être exploitée sur plusieurs modes. Le mode Hybrid fait appel aux électrons ainsi qu’au carburant, alors que le mode E-Charge recharge la batterie tout en roulant avec le moteur thermique. Les modes Sport et Sport Plus mettent le moteur thermique à contribution en permanence.

Photo: Gabriel Gélinas

Une dynamique très affûtée

Les liaisons au sol sont assurées par une suspension à double triangulation à l’avant et de type multibras à l’arrière, avec ressorts à air, laquelle est paramétrable sur trois modes.

La Panamera Sport Turismo Turbo S e-hybrid est aussi dotée du système Porsche Dynamic Chassis Control (PDDC), lequel agit sur les barres antiroulis actives, sur la répartition vectorielle du couple et sur la direction active aux quatre roues. Grâce à cet arsenal très complet, la voiture fait preuve d’une dynamique de premier plan, malgré sa masse élevée.

Le système de freinage, avec disques de frein en composite de céramique pincés par des étriers vert fluo, joue également pour beaucoup dans l’appréciation du comportement routier. La Panamera Sport Turismo Turbo S e-hybrid n’est peut-être pas aussi agile que les variantes les plus performantes de la 911 Carrera, mais elle se révèle d’une redoutable efficacité. Malgré le fait qu’elle roule sur des jantes de 21 pouces, le confort n’est pas mauvais sur nos routes souvent dégradées, du moins lorsque l’on règle l’amortissement au plus souple.

Photo: Gabriel Gélinas

La vie à bord

Au quotidien, la Panamera Sport Turismo Turbo S e-hybrid se montre très facile à vivre avec un grand écran tactile à haute définition qui réagit rapidement au toucher.

Les sous-menus fort détaillés requièrent un certain apprentissage, mais Apple CarPlay est au rendez-vous, ce qui simplifie la vie. Pour les utilisateurs d’Android, armez-vous de patience! Porsche a confirmé que l’intégration se fera finalement avec ses modèles millésimés 2022.

Photo: Gabriel Gélinas

La console centrale présente des commandes tactiles avec feedback haptique mais, tout comme avec l’écran central, les marques de doigts restent souvent apparentes... Il faut donc se munir d’un chiffon en microfibre si vous êtes un peu maniaque côté look.

Concernant le volume de chargement, le coffre de la Panamera Sport Turismo n’a que 20 litres de plus en capacité de chargement par rapport à la Panamera traditionnelle.

Photo: Gabriel Gélinas

Un quart de million

255 820 $. C’est le montant de la facture de notre voiture d’essai, dont le prix de départ est de 219 800 $ et qui comptait pour plus de 34 000 $ d’options. À ce prix-là, la Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S e-hybrid est loin d’être donnée, et on s’interroge sur la pertinence d’une telle dépense quand on considère qu’une rivale comme l’Audi RS 6 Avant, qui même si elle n’est pas tout à fait aussi performante, coûte presque 100 000 $ de moins…

En vidéo: la Porsche 911 GT3 2022 en action sur le Nürburgring