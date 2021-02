Volant de la Tesla Model S : légal ou pas?

Le volant de la Tesla Model S n’est peut-être pas légal

Les Tesla Model S et Model X viennent de recevoir une importante mise à jour et l’un des éléments qui retient le plus l’attention est certainement leur demi-volant inspiré de l’aviation. Mais au-delà de son design et de ses fonctions technologiques, il faut se poser une question : est-ce sécuritaire, …