Hyundai persiste avec son idée de mettre un écran sur le volant

Hyundai, comme bien d’autres constructeurs automobiles, travaille pour améliorer l’expérience à bord de ses véhicules en intégrant les plus récentes technologies et en faisant davantage de place au numérique. Or, l'une de ses idées soulève plus de questions qu’elle apporte des réponses.

En effet, si l’on en croit une demande de brevet déposée en Allemagne et découverte par le site CarBuzz, le fabricant coréen songe à installer un écran directement sur le volant!

Les diagrammes qui accompagnent cette proposition ne sont pas très élaborés, mais on voit que ledit écran viendrait non pas s’ajouter au moyen central (sur lequel figurent le klaxon et les divers boutons), mais plutôt se superposer à celui-ci et couvrir presque tout le diamètre du volant.

Photo: Hyundai

Le but, selon Hyundai, est de remédier au problème de certains conducteurs qui, en raison de la position qu’ils adoptent au volant, ne voient pas bien une partie du combiné d’instruments qui se trouve derrière.

C’est une belle attention, mais certainement pas la meilleure solution. Inévitablement, les conducteurs devront quitter la route des yeux un peu plus longtemps. Ensuite, une fois le volant tourné de 90 degrés ou plus, qu’adviendra-t-il de l’affichage? Qu’il suive le mouvement ou qu’il reste dans le même angle, c’est une distraction de plus.

Et puis, où irait le coussin gonflable? Hyundai n’est pas clair là-dessus, se contentant d’affirmer qu’il serait toujours contenu dans le volant et que son déploiement en cas d’accident ne causerait aucun dommage à l’écran. Rien n’est dit sur la sécurité du conducteur!

Rappelons que Hyundai n’en est pas à ses premières démarches dans le domaine. Au Salon de l’auto de New York 2019, le concept Mint de sa marque de luxe Genesis (voir la galerie de photos) avait un écran au centre du volant et pas le moindre cadran derrière. À peu près au même moment, il nous présentait aussi un cockpit du futur avec des affichages tactiles à rétroaction haptique sur le volant (ci-dessous).

Photo: Hyundai

Est-ce vraiment du sérieux tout ça? L’avenir nous le dira. Hyundai a quand même une bonne réputation en matière d’intégration technologique, comme le prouve une récente étude de la firme américaine J.D. Power.