Tesla prévoit une transmission intelligente qui devinera si vous voulez reculer

Tesla semble vouloir réinventer la roue ou du moins toutes les commandes à l’intérieur de ses voitures.

À la suite de l’importante mise à jour des Model S et Model X annoncée à la fin janvier, il a été beaucoup question du demi-volant inspiré de l’aviation qui pourrait être offert. On a pu aussi voir qu’il n’y aura plus de tige pour les clignotants (remplacée par des touches sur le volant) ni celle pour alterner entre la marche avant et la marche arrière – une décision très controversée au sein de la communauté de Tesla.

À la place, le conducteur pourra contrôler la transmission à l’aide d’une commande virtuelle directement sur le gros écran central, comme le démontre la vidéo suivante :

New gear shifting in the s/x refresh pic.twitter.com/0Me0WvSv4Y — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) March 24, 2021

Bref, sur le bord de l’écran, il y a une icône de voiture avec des flèches. Pour avancer ou reculer, il faut faire glisser l’icône en question dans la direction voulue. Ce n’est pas clair en ce qui concerne le point mort (neutre) ou la position de stationnement, par contre.

Or, la compagnie ne veut pas en rester là. En plus de cette nouvelle méthode de sélection manuelle des vitesses, le PDG Elon Musk a mentionné que certaines Tesla seront équipées d’une transmission intelligente n’exigeant aucune intervention de la part du conducteur.

Hein?

Photo: Tesla

Grâce aux capteurs de l’Autopilote et à l’intelligence artificielle, si l’auto est stationnée devant un obstacle (véhicule, mur, trottoir, etc.), elle le détectera et actionnera automatiquement la marche arrière lorsque le conducteur relâchera la pédale de frein. À tout moment, il sera possible de contourner le système à l’aide de l’écran, comme dans la vidéo ci-dessus, prétend Musk.

Est-ce que tout ceci est une bonne idée? Est-ce même légal? À l’heure actuelle, rien ne semble interdire une telle technologie. Les autorités pourraient devoir se pencher sur la question dans les mois à venir, car si un problème électronique survient notamment avec l’écran, le conducteur serait dans l’incapacité de déplacer son véhicule.

