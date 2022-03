Véhicules électriques : une autre étude remet en question leur fiabilité

Les véhicules électriques nécessitent moins d’entretien que ceux avec un moteur à combustion étant donné qu’ils font appel à moins de pièces et de liquides. Or, la technologie dans plusieurs cas n’est pas encore au point et peut entraîner plus de temps perdu au garage.

Après l’étude de la firme de recherche américaine We Predict sur les coûts d’entretien et de réparation des véhicules électriques dans les premiers mois d’utilisation, un sondage réalisé par l’organisme de consommateurs Which? au Royaume-Uni arrive à une conclusion similaire.

Plus de 48 000 propriétaires de véhicules ont été interrogés, dont 2 184 ayant un modèle 100% électrique. Pour ces derniers, 39% des répondants ont dit avoir connu au moins un problème qui a requis une visite chez le concessionnaire au cours des quatre premières années, comparativement à 19% pour ceux qui ont un véhicule à essence et 29% pour les propriétaires d’un véhicule diesel.

Le même sondage révèle aussi que les véhicules électriques nécessitant une réparation doivent souvent passer plus de temps à l’atelier ou au garage. Les problèmes les plus fréquents touchent les logiciels et prennent en moyenne cinq jours à corriger. De leur côté, les véhicules à essence et diesel ont un temps de réparation moyen de trois et quatre jours, respectivement.

Selon Which?, Tesla aurait les véhicules les moins fiables (39% des propriétaires ont eu au moins une réparation dans les quatre premières années), alors que le Kia Niro EV serait le modèle électrique le plus fiable (6%).

« On sait qu’un nombre grandissant d’automobilistes songent à se procurer un véhicule plus écoénergétique, mais ils doivent s’assurer de mettre la main sur un produit de qualité. Quand on regarde les véhicules électriques en particulier, nos recherches démontrent qu’un prix d’achat élevé ne garantit pas un véhicule fiable. On encourage donc les conducteurs à bien se renseigner pour connaître les modèles et les marques les plus fiables et dignes de confiance », affirme Lisa Barber, porte-parole de Which?

Dans le contexte actuel où les listes d’attente pour les véhicules électriques peuvent être extrêmement longues en raison d’une production nettement en deçà de la demande, bien des consommateurs qui désirent faire le saut peuvent se sentir précipités. C’est votre cas? Afin d’y voir plus clair, ne manquez pas de regarder la chronique de notre journaliste Antoine Joubert dans le cadre de l’émission Salut Bonjour.

En vidéo : Et s’il était temps de se tourner vers l’électrique?