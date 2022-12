Étude : Tesla et Nissan ont les véhicules électriques les plus fiables

Les véhicules électriques sont encore une technologie relativement nouvelle. Les constructeurs qui ont le plus d’expérience dans le domaine sont aussi ceux qui produisent les modèles les plus fiables selon le site américain Consumer Reports, une importante référence dans l’industrie.

En se basant sur de nombreuses données et des enquêtes menées auprès de dizaines de milliers de propriétaires pour connaître les divers problèmes, bris et ennuis rencontrés avec leurs véhicules, l’équipe du site est en mesure de fournir un bon portrait de leur fiabilité réelle et anticipée.

Tesla et Nissan en tête

La Tesla Model 3 se classe deuxième parmi les nouveaux véhicules électriques dont la fiabilité serait la meilleure, suivie par la Nissan LEAF au troisième rang. Le multisegment Kia EV6 arrive premier, mais comme le souligne Consumer Reports, il manque encore de temps et d’information pour affirmer avec confiance que ce modèle coréen s’avère réellement plus fiable que tous les autres. Les trois, en passant, sont des véhicules électriques que recommande l’organisme.

Photo: Tesla

L’expertise de Tesla et de Nissan s’appuie sur plusieurs années de fabrication, alors que les autres constructeurs qui commencent à lancer des modèles électriques ont encore une courbe d’apprentissage à surmonter, que l’on parle des moteurs, des batteries ou du système de recharge.

Cela dit, les autres produits de Tesla ont un dossier de fiabilité moins reluisant – même le multisegment Model Y, pourtant très proche de la berline Model 3. Ses problèmes se situent surtout au niveau de la suspension et de la carrosserie (peinture, finition, assemblage). Du côté des Model S et Model X, la suspension pneumatique rend la vie dure à certains propriétaires, note Consumer Reports. Remarquez que rien de tout ça ne concerne le groupe propulseur électrique.

Et les autres?

Au-delà des trois premières places de ce classement, on retrouve dans l’ordre le Hyundai IONIQ 5 (tout aussi nouveau que l’EV6 avec lequel il partage sa plateforme et ses composantes techniques), le Tesla Model Y et le Ford Mustang Mach-E.

Photo: Antoine Joubert

Ce dernier, par contre, ne figure plus dans la liste des véhicules recommandés par Consumer Reports, qui cite des problèmes avec la recharge, le chauffage (validé par l’équipe du Guide de l’auto) et l’écran multimédia, notamment.

Enfin, on retrouve au bas du classement la Chevrolet Bolt EV (incluant le nouveau modèle Bolt EUV) et le Hyundai Kona électrique. Leurs piètres positions sont en grande partie attribuables, bien sûr, aux problèmes de batterie qui se sont manifestés à ce jour et les incendies qui en ont parfois découlé, entraînant le rappel de dizaines de milliers d’exemplaires pour remplacer les batteries.

Notez que Consumer Reports omet plusieurs modèles dont l’Audi e-tron, le Jaguar I-PACE, la MINI Cooper SE et le Volkswagen ID.4, qui figurent tous cependant en dessous de la moyenne pour la fiabilité.

