Tesla : un rabais de 5 000 $ et un écran pivotant à venir

Tesla nous a habitués à plusieurs hausses de prix dans les dernières années, que le patron Elon Musk a même jugées « embarrassantes », mais voici un cadeau inattendu qui fera plaisir aux clients de la Model 3 et du Model Y en cette période des fêtes : un crédit de 5 000 $.

En effet, ceux qui achètent un exemplaire de la berline ou du multisegment électrique d’ici la fin de l’année auront droit à ce rabais, de même qu’à 10 000 kilomètres de recharge gratuite sur les bornes rapides Supercharger de Tesla. Dans le cas des Model S et Model X, le seul cadeau est la recharge gratuite, toujours pour 10 000 kilomètres.

Il s’agit visiblement d’un effort de la compagnie afin de stimuler les ventes en ce dernier droit de 2022 – et peut-être un signe que la demande s’essouffle. Un crédit similaire est également accordé au Mexique, tandis qu’aux États-Unis, Tesla vient d’augmenter le crédit existant à 7 500 $.

La multiplication des joueurs dans le marché des véhicules électriques amène de plus en plus de concurrence, surtout avec des prix inférieurs à ceux de Tesla. D’ailleurs, après les 11 premiers mois de l’année, Hyundai (avec son IONIQ 5 en tête) domine largement la liste des marques qui profitent le plus des subventions fédérales pour véhicules zéro émission.

Photo: Tesla

Bientôt un écran pivotant dans les Tesla

Au-delà des mises à jour logicielles, les changements à bord des véhicules de Tesla sont plutôt rares et mineurs. On se rappelle ceux réservés aux Model S et Model X l’an dernier, comprenant entre autres l’option d’un demi-volant, un écran de 17 pouces placé à l’horizontale plutôt qu’à la verticale, un plateau de recharge sans fil pour téléphone logé dans l’appuie-bras et un nouveau système audio à 22 haut-parleurs de 960 watts.

Bientôt, on pourra retrouver dans les modèles en question un écran central pivotant, permettant au conducteur comme au passager avant de l’orienter vers lui. Tesla vient justement d’en faire la démonstration sur son compte Instagram :

Comme on peut le voir, ça risque de causer un peu de chicane entre les occupants! Tesla mentionne aussi que l’écran pourra déterminer l’angle optimal en se servant d’une caméra pour détecter le gabarit de la personne et son regard. La position de l’écran pourra même être enregistrée dans les profils du conducteur.

Est-ce que tout ça est vraiment un atout utile ou davantage une distraction? Il faudra l’essayer pour le découvrir! En souhaitant aussi que le mécanisme tienne le coup…

