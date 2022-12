Apple Music et Steam débarquent chez Tesla

Tesla a une façon bien à elle de faire les choses. De la construction jusqu’au processus de vente, c’est rarement banal. Quand on parle de système d'infodivertissement, c’est la même chose.

Les quatre modèles de la marque californienne proposent de grands et larges écrans et un système de navigation bien spécifique. Ça permet à Tesla de tout contrôler, pour le meilleur et pour le pire. On peut maximiser l’efficacité et la performance, mais d’un autre côté, on se prive de certaines applications très populaires.

Dans la lutte des services musicaux, on retrouve deux géants: Apple et Spotify. Évidemment si vous êtes dans l'environnement Apple, il est possible que vous privilégiiez Apple Music. Bien que le service d’Apple soit très populaire et efficace, il tarde à se retrouver sous forme d’application dans les véhicules, mais il y fait progressivement son apparition. Évidemment, il est déjà possible d’écouter votre musique d’Apple Music via Bluetooth, mais avoir une application intégrée dans le système est beaucoup agréable pour l’utilisateur.

Réjouissez-vous, car Apple Music débarque dans les Tesla. Après une mise à jour de leur système, les propriétaires pourront retrouver l'icône d’Apple Music. En l'ouvrant, on leur demandera de scanner un code QR qui permettra de les identifier et confirmer leur abonnement, puis ils trouveront tout ce que qu’ils ont créé et personnalisé. C’était une application attendue fermement et depuis longtemps par les utilisateurs.

Photo: Tesla

Steam

Tesla vient aussi de présenter une version de Steam dans ses voitures Model S et Model X. Steam, c’est une plateforme en ligne de jeux vidéo, une sorte de Netflix du jeu vidéo en quelque sorte.

Tesla a beaucoup investi en recherche et développement dans l’intégration de jeux vidéo dans son système. C’est donc avec une certaine surprise qu’on voit arriver un joueur comme Steam qui propose une énorme bibliothèque de jeux vidéo.

Steam is here—bringing thousands of games to new Model S & X vehicles 🎮 pic.twitter.com/PDzjtefv7A — Tesla (@Tesla) December 13, 2022

Vous aurez besoin d’un abonnement à Steam, d’une manette sans fil compatible et vous pourrez jouer depuis n’importe quel siège. Nul ne peut prédire l’avenir, mais le divertissement et les jeux vidéo risquent de devenir de plus en plus important à l’intérieur des véhicules.

En vidéo: Antoine Joubert présente la Tesla Model 3 2022