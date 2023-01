Tesla baisse ses prix et la Model 3 a droit à tous les rabais

Comme il l’a fait dans plusieurs pays au cours des derniers jours, Tesla vient de baisser le prix de ses différents modèles au Canada. Ceci survient après que le fabricant de véhicules électriques ait raté son objectif de livraisons pour l’année 2022 et perdu deux tiers de sa valeur boursière.

Ce qui est le plus important à retenir, c’est que la Tesla Model 3 affiche maintenant un prix de détail (PDSF) de 54 990 $. Il s’agit d’une baisse de 5 000 $ qui la rend du même coup admissible à la subvention fédérale accordée aux acheteurs de véhicules électriques pour la première fois depuis novembre 2021. Ce montant s’élève aujourd’hui à 5 000 $.

À cela, bien sûr, s’ajoute le rabais de 7 000 $ en vertu du programme québécois Roulez vert, ce qui donne un crédit total de 12 000 $.

La version Performance de la Model 3 diminue quant à elle de 82 000 $ à 72 990 $. Par contre, aucune subvention n’est accordée aux clients dans son cas.

Photo: Tesla

Vous préférez les utilitaires? Le Tesla Model Y, qui coûtait jusqu’à tout récemment 85 000 $, se vend désormais à partir de 69 990 $. C’est la baisse de prix la plus importante dans la gamme, soit près de 18%. Sa version Performance est passée de 90 000 $ à 75 990 $.

Les véhicules les plus haut de gamme de Tesla n’ont pas été oubliés. Le prix de la berline Model S a fondu à 122 990 $ (ou 149 990 $ pour la Model S Plaid), alors que celui du multisegment Model X se trouve à 142 990 $ (156 990 $ pour le Model X Plaid).

Photo: AFP

Le PDG de Tesla, Elon Musk, avait déclaré en décembre que les taux d’intérêt plus élevés et le ralentissement de l’économie pourraient mener à des baisses de prix. Un crédit spécial avait même été offert à ceux qui se procuraient une Model 3 ou un Model Y avant la fin de l’année. Ce qu’on voit aujourd’hui, c’est une manœuvre plus durable pour attirer davantage de clients, au détriment des profits.

N'oublions pas que Tesla fait face à une concurrence de plus en plus féroce dans tous les créneaux où évoluent ses modèles. Le Model Y, en particulier, doit composer avec des rivaux solides allant du Hyundai IONIQ 5 au Volvo XC40 Recharge en passant par le Kia EV6, le Ford Mustang Mach-E, le Nissan Ariya et le Genesis GV60.

