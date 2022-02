Étude : plus d’incendies avec les hybrides que les véhicules électriques et à essence

Les véhicules 100% électriques comme ceux de Tesla ou encore la Chevrolet Bolt EV ont souvent fait les manchettes après que certains exemplaires aient pris feu, mais de nouvelles statistiques démontrent qu’ils sont loin d’être les pires à ce chapitre.

Selon une étude américaine de la firme AutoInsuranceEZ, qui s’appuie sur les données de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et du National Transportation Safety Board (NTSB), les modèles électriques affichent un taux de 25 incendies signalés par 100 000 véhicules vendus comparativement à 1 530 pour ceux à combustion interne et à 3 475 pour les hybrides.

C’est exact : toutes proportions gardées, les hybrides prennent feu plus souvent que les véhicules à combustion et les électriques mis ensemble. Les résultats tiennent compte de tous les incendies signalés durant l’ensemble de l’année 2021.

Photo: Toyota

L’étude s’est aussi penchée sur les rappels de sécurité émis en 2020 par les constructeurs automobiles aux États-Unis en lien avec un possible déclenchement d’incendie. On dénombre environ 1 085 800 véhicules à combustion, 152 000 véhicules électriques et 32 100 hybrides. En 2021, par contre, General Motors a décidé de rappeler la totalité des Chevrolet Bolt EV (et Bolt EUV) fabriquées à ce jour, soit tout près de 142 000 unités, ce qui change drôlement le portrait de la situation.

Dans les véhicules conventionnels, le risque d’incendie provient surtout de courts-circuits électriques. Dans les hybrides et électriques, ce sont les batteries qui sont en cause la plupart du temps.

Photo: Frédéric Mercier

En somme, beaucoup d’attention médiatique est accordée aux véhicules électriques parce que la technologie est nouvelle et qu’elle représente le futur des transports dans le monde. Or, quand il est question de problèmes d’incendie, ils sont en réalité nettement sous-représentés par rapport aux autres types de véhicules en termes de cas signalés, « bien que les incendies de véhicules électriques s’avèrent généralement plus compliqués à éteindre que ceux des véhicules à essence », mentionne l’étude.

