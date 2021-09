Risque d'incendie: dois-je annuler la commande de ma Bolt EUV?

J’attends impatiemment ma Chevrolet Bolt EUV 2022. Cependant, le plus récent rappel concernant ce modèle m’inquiète. Devrais-je annuler ma commande et attendre quelques années? Devrais-je encore avoir confiance en Chevrolet? J’ai entendu votre collègue mentionner à TVA qu’elle était tout de même le meilleur achat dans la catégorie. J’en perds le sommeil. Merci de bien vouloir m’aider.

Bonjour Véronic,

Vous n’êtes pas la seule à avoir commandé une Chevrolet Bolt EUV et à remettre en question votre choix suite à ce rappel. Et c’est tout à fait légitime. On ne souhaite à personne que son véhicule prenne en feu.

Soulignons que General Motors a rappelé cet été près de 75 000 unités de Chevrolet Bolt EV et EUV puisqu’il y a un risque d’incendie lié à la batterie. Le rappel couvre les modèles 2017 à 2022, soit toutes les années de production de la Bolt depuis ses débuts. En attendant le remplacement des batteries, il est recommandé de charger au maximum à 90% le véhicule. Également, lorsque cela est possible, il faut éviter d’atteindre une autonomie sous le cap des 113 kilomètres. De plus, le constructeur américain suggère de ne pas charger son véhicule pendant une nuit entière et de le stationner à l’extérieur une fois la recharge terminée.

Il faut savoir que les incendies demeurent des cas isolés et que seule une faible minorité des véhicules ont été la proie des flammes. Nous sommes d’avis que General Motors a agi de manière responsable et transparente jusqu’à présent dans cette histoire. Notons au passage que le géant américain ne produit pas ses propres batteries. En effet, ces dernières sont construites par LG qui agit à titre de sous-traitant pour GM. Le principe est le même que lors de la série de rappels liés à la saga des coussins gonflables. Les manufacturiers automobiles faisaient appel à une entreprise spécialisée, en l’occurrence Takata, pour la fabrication des coussins gonflables.

Personnellement, je n’annulerais pas ma commande en raison de ce rappel. À notre avis, les Chevrolet Bolt EV et EUV continuent d’êtres les achats les plus intéressants du segment, tout dépendant de vos besoins et désirs.

En espérant que vous retrouverez rapidement le sommeil et que ce rappel n’occasionnera pas un retard trop important sur votre commande.