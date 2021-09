Problème de batteries : GM veut faire le ménage chez LG

Alors que la production des Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV est suspendue le temps d’éclaircir une fois pour toutes les défauts de batteries qui ont mené au rappel de tous les exemplaires fabriqués à ce jour, General Motors a décidé de prendre le taureau par les cornes.

Réalisant à quel point l’enjeu est crucial, le constructeur américain a dépêché ses ingénieurs dans les usines de batteries du fournisseur LG Energy Solution – l’une en Corée du Sud et l’autre au Michigan – afin de « faire le ménage dans le processus de fabrication » et d’y implanter des « contrôles de qualité établis par GM ».

C’est ce qu’a confirmé dans les derniers jours le chef de la direction financière de General Motors, Paul Jacobson. Ironiquement, un 13e cas d’incendie impliquant une Bolt EV aux États-Unis a été signalé cette semaine, celui-ci dans l’État de la Géorgie.

Photo: Marc Lachapelle

Quelque 140 000 Bolt font l’objet d’un rappel et GM s’attend à devoir payer plus de 2,5 milliards $ canadiens dans le cadre de cette campagne – une somme que LG Energy Solution devra assumer en partie, selon lui.

Un autre porte-parole, Dan Flores, a mentionné que « les experts de GM et de LG continuent de travailler sur le problème jour et nuit et sont déterminés à le corriger de façon permanente. Lorsque nous serons confiants que LG peut nous fournir de bonnes batteries, nous commencerons à effectuer les remplacements le plus rapidement possible. »

Les modèles 2017 à 2019 de la Bolt recevront une batterie neuve au complet, tandis que les exemplaires plus récents auront droit simplement à de nouveaux modules de batterie pour remplacer les défectueux. Impossible de savoir quand ces pièces seront disponibles au juste, mais il faudra vraisemblablement attendre plusieurs semaines.

Photo: Marc Lachapelle

La situation, évidemment, soulève la colère et la frustration d’un bon nombre de propriétaires. Plusieurs ont communiqué avec leur concessionnaire Chevrolet ou directement avec GM dans le but de faire racheter leur Bolt EV ou Bolt EUV. Quelques-uns ont réussi à obtenir un montant, mais le processus est extrêmement complexe et évalué au cas par cas.

Pour les autres, il est conseillé de ne pas laisser le véhicule se recharger à l'intérieur pendant la nuit, de limiter les recharges à 90% en utilisant le mode « Niveau de charge cible », de ne pas épuiser la batterie en dessous de 113 kilomètres d'autonomie environ et de continuer à garer le véhicule à l'extérieur immédiatement après la recharge, le tout par mesure de précaution.

Quant aux batteries Ultium de nouvelle génération de GM, développées en collaboration avec LG Energy Solution et installées dans les futurs véhicules électriques comme le Cadillac LYRIQ et le GMC Hummer EV, le constructeur américain sera en charge de la production ainsi que des contrôles de qualité et non son partenaire.

En vidéo : Combien coûte... la Chevrolet Bolt EV 2022?