Nissan LEAF 2022 : grosse baisse de prix pour suivre la Bolt EV

En abaissant drastiquement son prix de base pour 2022, on se doutait bien que la Chevrolet Bolt EV allait faire mal à ses adversaires. Aujourd’hui, Nissan annonce une importante réduction pour la LEAF afin d’éviter de perdre un trop grand nombre de ventes.

De 44 298 $ (transport et préparation en sus) en 2021, la compacte électrique de Nissan passe à 37 498 $ pour 2022 en version d’entrée de gamme SV. Il s’agit d’une différence de 6 800 $... exactement comme la Bolt EV!

« Nissan a été le premier constructeur automobile à offrir un véhicule électrique sur le marché de masse à l'échelle mondiale et nous poursuivons la tradition de rendre les véhicules électriques accessibles à tous, a déclaré Ken Hearn, directeur du marketing chez Nissan Canada. Avec la technologie offerte par la LEAF, combinée à de nouveaux prix, il s'agit simplement d'une valeur incroyable ».

Voici la gamme de prix en détail :

Version Batterie / autonomie PDSF LEAF SV 40 kWh / jusqu'à 240 km d'autonomie 37 498 $ LEAF S PLUS 62 kWh / jusqu'à 363 km d'autonomie 40 098 $ LEAF SV PLUS 62 kWh / jusqu'à 349 km d'autonomie 43 098 $ LEAF SL PLUS 62 kWh / jusqu'à 349 km d'autonomie 46 098 $

Dans tous les cas, le rabais de 5 000 $ du gouvernement fédéral et celui de 8 000 $ du gouvernement québécois s’appliquent.

Photo: Nissan Canada Inc.

Contrairement à sa rivale américaine, toutefois, la Nissan LEAF 2022 ne profite d’aucun changement esthétique ou technologique. Il s’agit de la même voiture qu’en 2021.

Le moteur électrique de 110 kilowatts (147 chevaux) génère 236 livres-pied de couple et s’accompagne d’une batterie au lithium-ion de 40 kWh qui procure une autonomie allant jusqu'à 240 kilomètres. Beaucoup plus intéressantes, les versions supérieures reçoivent un moteur de 160 kilowatts qui produit 214 chevaux et 250 livres-pied de couple, tandis que leur batterie au lithium-ion 62 kWh augmente l'autonomie jusqu'à 363 kilomètres.

Aucune n’égale la Bolt, qui permet de parcourir jusqu’à 417 kilomètres lorsque sa batterie de 65 kWh est pleinement rechargée. Son moteur de 150 kilowatts (200 chevaux) fournit un couple de 266 livres-pied.

