Felicity Ace : le feu sous contrôle, mais une lourde facture à prévoir

Le feu à bord du navire marchand Felicity Ace, qui devait livrer près de 4 000 véhicules du groupe Volkswagen aux États-Unis et qui se trouve encore à 170 km au large des Açores (Portugal), est maintenant sous contrôle selon la société propriétaire du bateau et les autorités maritimes locales, bien que la météo défavorable et les fortes marées retardent la suite des opérations.

La bonne nouvelle, c’est que le pire a été évité sur le plan environnemental et qu’aucune fuite de pétrole n’a été signalée. La mauvaise, c’est qu’il ne reste peut-être plus grand-chose à brûler à l’intérieur.

Avec l’aide des forces aériennes portugaises, les équipes tenteront d’y accéder quand les conditions seront sécuritaires en vue d’évaluer l’état du navire et de préparer son remorquage – soit jusqu’aux Bahamas ou de retour en Europe. Un immense trou d’une hauteur de quatre étages aurait été découvert à un endroit.

La cause de l’incendie demeure inconnue pour l’instant. Les batteries au lithium-ion des nombreux véhicules électriques transportés par le Felicity Ace ont compliqué le travail des pompiers, qui ont dû attendre d’obtenir de l’équipement spécialisé pour maîtriser le brasier.

Photo: Sawyer Merritt/Twitter

Une lourde facture à prévoir

Quelque 1 100 modèles Porsche et 189 Bentley se trouvent à bord, comme l’ont confirmé des porte-paroles des deux marques. Il y a aussi un grand nombre de Volkswagen (Golf GTI, Golf R, Arteon, ID.4), Audi et Lamborghini.

Le patron de Lamborghini aux États-Unis, Andrea Baldi, a précisé à Automotive News que des douzaines d’Urus, Huracan et Aventador font partie du lot. La carrière de l’Aventador a récemment pris fin, rappelons-le, mais il se peut que la compagnie doive relancer la production pour compléter les commandes perdues dans l’incendie.

Selon la firme Russel Group spécialisée en évaluation de risques et de dommages, qui établit ses calculs sur le scénario d'une perte totale, les véhicules du Felicity Ace pourraient valoir au total 401 millions $US. Volkswagen serait le plus affecté, avec une perte estimée à 155 millions $US.

