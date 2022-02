Volkswagen : un navire transportant des centaines de véhicules prend feu

On en sait maintenant plus sur le navire de cargaison Felicity Ace qui a pris feu au milieu de l’océan Atlantique mercredi et qui se trouve encore à la dérive à l’heure actuelle, près de 2 000 km au large des côtes du Portugal.

Précisons d’abord que les 22 membres de l’équipage ont tous pu être évacués rapidement et que l’incident n’a fait aucun blessé.

Des porte-paroles du groupe Volkswagen ont confirmé à Bloomberg et à Automotive News que 3 965 véhicules destinés au marché américain se trouvent à bord du navire. Il y aurait environ 1 100 modèles Porsche et 189 Bentley, mais aussi des Volkswagen (Golf GTI, Golf R, Arteon et ID.4), Audi et Lamborghini.

Pour le moment, rien n’indique qu’une partie de ces véhicules devaient prendre le chemin du Canada une fois arrivés à bon port.

Le constructeur allemand dit être en communication étroite avec la compagnie de transport maritime pour obtenir plus d’informations et trouver des solutions. Il invite aussi les clients qui ont commandé un véhicule à communiquer avec leur concessionnaire.

Évidemment, le tout survient à un bien mauvais moment alors que les inventaires sont déjà réduits en raison de la pandémie de COVID-19 et de la pénurie de semi-conducteurs.

Il faut aussi savoir que ce n’est pas la première fois qu’un tel sort s’abat sur Volkswagen. Le navire Grande America a également pris feu et fini par couler en 2019, entraînant la disparition de plus de 2 000 voitures de luxe de marque Audi et Porsche.

