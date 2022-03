Le Felicity Ace coule et emporte avec lui ses 4000 véhicules

L’histoire du navire marchand Felicity Ace vient de connaître tout un dénouement aujourd’hui alors que les autorités portugaises rapportent qu’il a sombré au fond de l’eau vers 9h heure locale.

Un feu s’était déclenché à bord le 16 février dernier et les 22 membres de l’équipage ont vite été secourus, laissant le bateau à la dérive au milieu de l’Atlantique avec près de 4 000 véhicules du groupe Volkswagen qu’il devait transporter de l’Allemagne jusqu’aux États-Unis.

En raison des conditions météo défavorables et des fortes vagues, ce n’est que dans les derniers jours que des équipes ont pu pénétrer à l’intérieur du Felicity Ace afin de mieux maîtriser l’incendie et de commencer à évaluer les dommages.

Le navire devait être remorqué jusqu’à un endroit sûr, mais finalement, il s’est mis à se renverser par tribord et a coulé à quelque 400 kilomètres au large des Açores.

Selon un porte-parole de la compagnie maritime Mitsui OSK Lines Ltd, des bateaux remorqueurs et des engins de sauvetage sont toujours sur les lieux pour surveiller la situation. Il ne semble pas y avoir de déversement de pétrole jusqu’à maintenant.

Photo: Marine portugaise

Pour Volkswagen, qui n’a pas encore fait de commentaires officiels au moment d’écrire ces lignes, le pire scénario s’est donc concrétisé. Impossible de récupérer une partie des véhicules, de les remettre à neuf et de remplacer des pièces endommagées.

Environ 1 100 Porsche et 189 Bentley se trouvaient à bord, tel que confirmé par des représentants de ces deux marques. Automotive News rapporte qu’il y avait aussi environ 1 900 modèles Audi, 500 Volkswagen (incluant des Golf GTI, Golf R, Arteon et ID.4) et 85 Lamborghini.

Le patron de Lamborghini aux États-Unis, Andrea Baldi, a précisé la semaine dernière que des Urus, Huracán et Aventador faisaient partie du lot. La carrière de l’Aventador a récemment pris fin, rappelons-le, alors il est probable maintenant que la compagnie doive relancer la production pour compléter les commandes perdues dans le naufrage.

Selon la firme Russell Group spécialisée en évaluation de risques et de dommages, le Felicity Ace transportait des véhicules totalisant 401 millions $US. Volkswagen serait le constructeur le plus affecté avec une perte estimée à au moins 155 millions $US. Celle-ci sera défrayée par ses assureurs.

En vidéo: Antoine Joubert présente la Volkswagen Golf R 2022