Lamborghini Aventador : retour en production pour remplacer celles qui ont coulé

Le navire marchand Felicity Ace, qui a coulé dans l’Atlantique le 1er mars avec près de 4 000 véhicules du groupe Volkswagen à son bord, revient dans l’actualité cette semaine alors que les dirigeants des marques impliquées annoncent que tous les exemplaires perdus seront remplacés.

Ceux-ci étaient destinés à des clients aux États-Unis. Aucun ne devait être acheminé au Canada, mais l’histoire a quand même captivé un grand nombre d’internautes, notamment parmi les lecteurs du Guide de l’auto.

Environ 1 100 Porsche et 189 Bentley figurent parmi les véhicules qui ont sombré au fond de l’eau. Selon Automotive News, il y avait aussi quelque 1 900 modèles Audi, 500 Volkswagen (incluant des Golf GTI, Golf R, Arteon et ID.4) et 85 Lamborghini (Urus, Huracán et Aventador).

Le cas de Lamborghini est intéressant, puisque la carrière de l’Aventador a récemment pris fin avec une dernière version appelée LP 780-4 Ultimae. On apprend maintenant que la compagnie va relancer la production dans son usine de Sant’Agata Bolognese spécialement pour remplacer les 15 unités qui se trouvaient dans le Felicity Ace.

Le PDG de Lamborghini, Stephan Winkelmann, a confirmé la nouvelle lors d’une table ronde médiatique, ajoutant que ce sera « un défi » de reprendre là où l’Aventador Ultimae avait laissé sur la chaîne de montage. Seulement 350 coupés et 250 roadsters ont été fabriqués, rappelons-le.

Winkelmann n’a pas pu dire toutefois si cette production inattendue allait retarder le lancement de la nouvelle supervoiture hybride qui succédera à l’Aventador. Celle-ci devrait être dévoilée plus tard en 2022 et commercialisée en 2023.

Selon le plan de Lamborghini, tous les bolides qui figurent dans son catalogue seront électrifiés d’une façon ou d’une autre d’ici la fin de 2024, aidant à réduire ses émissions de CO2 de 50% d’ici le début de 2025. Une première Lamborghini entièrement électrique verra le jour dans la seconde moitié de la décennie.

