Lamborghini Aventador Ultimae : une ultime version avant la retraite

La Lamborghini Aventador que nous connaissons va bientôt cesser sa production et sera remplacée par une nouvelle supervoiture à motorisation hybride, les normes d’émissions de plus en plus strictes forçant la main du constructeur italien.

D’ici là, elle nous fait son chant du cygne avec une édition limitée appelée LP 780-4 Ultimae, disponible tant en format coupé que cabriolet.

Voilà donc la dernière des Lamborghini à moteur V12 sans aucune forme d’électrification. Toujours atmosphérique et d’une cylindrée de 6,5 litres, son gros moulin développe ici une puissance de 770 chevaux (11 de plus que l’Aventador SVJ) au régime stratosphérique de 8 500 tours/minute. Son couple, lui, reste à 531 livres-pied, accessible à 6 750 tours/minute.

Photo: Lamborghini

Une boîte automatique robotisée à sept rapports distribue la puissance aux quatre roues avec l’aide d’un système de rouage intégral de type Haldex. Selon Lamborghini, le sprint 0-100 km/h s’effectue en 2,8 secondes à peine et la vitesse de pointe s’élève à 355 km/h. Puis, quand vient le temps de freiner, 30 mètres suffisent pour passer de 100 km/h à l’arrêt complet grâce aux disques en carbone-céramique. Époustouflant!

Fait intéressant, les ingénieurs ont participé avec les designers à la mise à jour de l’extérieur de l’Aventador pour son ultime version. Ça inclut de légers changements à la partie avant pour accroître l’aérodynamisme. À l’arrière, les deux sorties d’échappement sont plus hautes à la manière de la SVJ et de la Huracán Evo.

Photo: Lamborghini

Si les 18 couleurs initialement proposées par la compagnie ne vous plaisent pas, sachez qu’une palette de 300 couleurs est offerte par sa division Ad Personam. De plus, il est possible de modifier des détails comme les accents rouges sur le diffuseur.

Lamborghini ne fabriquera que 350 coupés et 250 roadsters, chacun arborant une plaque numérotée sur le tableau de bord. Les livraisons débuteront d’ici la fin de l’année. On ignore si tous les exemplaires sont déjà réservés, mais ce ne serait pas surprenant, même si les prix n’ont pas encore été annoncés.

En vidéo : Antoine Joubert présente la Lamborghini Huracán Evo Spyder