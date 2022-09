Voyez la toute dernière Lamborghini Aventador sortir de l’usine

Un important chapitre de l’histoire de Lamborghini s’est terminé cette semaine avec la production de la toute dernière voiture exclusivement à moteur V12 du constructeur italien. L’exemplaire en question était une Aventador LP 780-4 Ultimae Roadster peinte dans un bleu pâle de la collection Ad Personam pour un client de la Suisse.

Rappelons que Lamborghini avait relancé la production de l’Aventador dans son usine de Sant’Agata Bolognese spécialement pour remplacer les 15 unités qui se trouvaient à bord du navire marchand Felicity Ace, qui a coulé dans l’Atlantique le 1er mars dernier à la suite d’un incendie majeur.

Initialement lancée au Salon de l’auto de Genève 2011, l’Aventador s’est vendue à 11 465 unités à travers le monde – plus que toutes les autres Lamborghini à moteur V12 mises ensemble. Elle a engendré au moins huit versions et plus d’une dizaine d’éditions spéciales, en plus de remporter de nombreux prix, d’établir des records en piste et d’apparaître dans une série de films et de jeux vidéo.

Photo: Lamborghini

« La Lamborghini Aventador a changé la donne dès son lancement et joué le rôle de porte-étendard pour Lamborghini pendant 11 ans, a déclaré le président du conseil et chef de la direction, Stephan Winkelmann. Le moteur V12 fait partie de l’héritage de Lamborghini depuis les tout débuts de la compagnie, allant de la Miura à la Diablo en passant par la Countach et la Murciélago. […] Un design pur et futuriste, une performance exceptionnelle ainsi que des innovations permettant de fabriquer les voitures super sport les plus avancées et chargées d’émotions sont l’essence même de la Lamborghini Aventador, ce qui lui assure un attrait intemporel. »

Au moment de sa retraite, l’Aventador renfermait un V12 de 6,5 litres développant jusqu’à 770 chevaux en version Ultimae (11 de plus que l’Aventador SVJ) et un couple de 531 livres-pied. Son sprint 0 à 100 km/h s’effectue en 2,8 secondes à peine et la vitesse de pointe s’élève à 355 km/h. Puis, quand vient le temps de freiner, 30 mètres suffisent pour passer de 100 km/h à l’arrêt complet grâce aux disques en carbone-céramique. Époustouflant!

Photo: Lamborghini

Selon le plan de Lamborghini, tous les bolides dans son catalogue seront électrifiés d’une façon ou d’une autre d’ici la fin de 2024. La supervoiture hybride qui succédera à l’Aventador devrait être dévoilée d’ici la fin de l’année et commercialisée en 2023. Une première Lamborghini entièrement électrique verra le jour dans la seconde moitié de la décennie.

D’ici là, vous avez amplement le temps d’admirer le dernier exemplaire de l’Aventador sur la chaîne de montage dans la galerie de photos qui accompagne cet article.

En vidéo : Essai souvenir de la Lamborghini Aventador S 2017