Photo: Toyota / Lexus

La firme américaine J.D. Power vient de présenter son étude de fiabilité après 3 ans (Vehicle Dependability Study ou VDS) qui recense les véhicules les plus fiables selon 17 catégories du marché.

Pour cela, les enquêteurs ont sondé plus de 30 000 propriétaires de modèles du millésime 2020 entre août et novembre 2022. Chaque voiture reçoit une cote en « problèmes par 100 véhicules » ou PP100.

Toyota sort grand gagnant de cette étude en plaçant 6 véhicules en tête (en incluant Lexus). BMW et Kia sortent également leur épingle du jeu avec respectivement 4 (en incluant MINI) et 3 premières places alors que GM se démarque avec ses camions. Le groupe japonais obtient aussi le titre de véhicules les plus fiables avec les Lexus RX et Toyota C-HR ex-aequo (en photo).

Soulignons enfin que quand moins de 3 véhicules sont précisés dans une catégorie, c’est qu’il n’y a pas d’autre modèle ayant obtenu une valeur de PP100 au-dessus de la moyenne de l’industrie.