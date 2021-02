Véhicules électriques : la Nouvelle-Écosse aura des subventions

Une troisième province canadienne se dote d’un programme d’incitatifs pour encourager la vente de véhicules électriques.

Dans le cadre de son engagement à lutter contre les changements climatiques, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé mercredi qu’il puisera 9,5 millions $ de son Fonds Vert pour aider les consommateurs de la province à adopter les véhicules à batterie.

Les incitatifs en question prendront la forme de rabais à l’achat ou à la location à long terme de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ainsi que de vélos électriques.

Plus précisément, une réduction maximale de 3 000 $ sera consentie pour les véhicules neufs (à l’instar du programme de la Colombie-Britannique) et 2 000 $ pour les véhicules usagés. Les vélos électriques seront quant à eux admissibles à un rabais allant jusqu’à 500 $. À cela pourra s’ajouter bien sûr le rabais du gouvernement fédéral, entré en vigueur en mai 2019, qui va jusqu’à 500 $.

Selon des chiffres du gouvernement néo-écossais, il y aurait un peu moins de 500 véhicules électriques enregistrés et une centaine de bornes de recharge dans la province à l’heure actuelle.

Avec Roulez Vert, le Québec demeure la province offrant les rabais les plus généreux, soit jusqu’à 8 000 $ pour les véhicules entièrement électriques et les hybrides rechargeables possédant une batterie de 16 kWh ou plus. L’Ontario a quant à elle abandonné son programme d’incitatifs en juillet 2018. Toutefois, les résidents sont admissibles à un incitatif privé de 1000 $ offert par le groupe Plug'n Drive pour l’achat d’un véhicule électrique usagé.

En vidéo: 10 véhicules qui devraient offrir une version électrique