Tesla ajoute un Model Y éligible à une subvention de 8000 $

Six mois après avoir fait une croix sur un Model Y à autonomie standard parce que cette version ne serait pas en mesure d’atteindre 400 kilomètres selon les tests de l’EPA, Tesla a changé d’avis et l’ajoute maintenant à sa gamme.

En effet, sur le site web canadien du constructeur, on découvre un Model Y à un seul moteur et à roues motrices arrière. Son autonomie est affichée à 393 kilomètres, tandis que son accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en 5,6 secondes.

Le prix de détail suggéré est de 54 900 $, plus les frais de transport et préparation de 1 280 $. L’option de la troisième rangée – pour un total de sept places – exige un supplément de 4 000 $.

Photo: Tesla

Dans les deux cas, ça veut dire que le Tesla Model Y à autonomie standard sera éligible à la réduction de 8 000 $ du gouvernement du Québec par le biais du programme Roulez vert, car le PDSF est inférieur à 60 000 $.

Par contre, oubliez le rabais fédéral de 5 000 $, car celui-ci n’est accordé qu’aux véhicules électriques à six places ou moins dont le PDSF de la version de base est en dessous de 45 000 $ ainsi qu’aux modèles à sept places ou plus dont le PDSF de la version de base ne dépasse pas 55 000 $.

Le nouveau Model Y à autonomie standard est disponible en cinq couleurs et repose sur des roues de 19 pouces. En option, il est possible de se procurer des roues de 20 pouces (2 600 $) et un attelage de remorque (1 300 $) permettant de tirer des charges allant jusqu’à 3 500 livres.

Photo: Tesla

Le système Autopilote de Tesla est inclus de série, tandis que la « Capacité de conduite entièrement automatique » (offerte après la livraison) requiert un déboursé supplémentaire de 10 600 $. Cette technologie est censée prendre en charge toutes les manœuvres sur l’autoroute, y compris sur les échangeurs et les dépassements de véhicules plus lents, ainsi que le stationnement automatique perpendiculaire et en parallèle, sans oublier la fonction qui permet au véhicule stationné de venir à vous dans un court rayon. D’autres frais pourraient toutefois s’ajouter au fil du temps.

Quant aux autres versions du Tesla Model Y, il y a celle à longue autonomie (525 km) qui débute à 68 600 $ plus les frais de transport, et la Performance (488 km) qui se vend pour 82 600 $.