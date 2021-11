Kia EV9 : l’électrique deviendra gros format chez Kia

Kia a dévoilé aujourd’hui les premières images officielles du concept EV9. Celui-ci sera présenté officiellement la semaine prochaine dans le cadre du Salon de l’auto de Los Angeles.

Un modèle de production suivra éventuellement et se positionnera au sommet de la gamme de véhicules électriques de Kia.

Plus grand que l’EV6 que l’on connaît déjà, le Kia EV9 est un VUS intermédiaire sensiblement du même gabarit que le Telluride. Comme on peut le voir sur les photos, par contre, il est encore loin de ressembler à un véhicule prêt à sortir de l’usine!

Photo: Kia

Ce concept très futuriste semble prendre une direction stylistique assez différente de l’EV6, avec une silhouette plus anguleuse ainsi qu’une toute nouvelle disposition des phares et de la calandre à l’avant. Même chose en fait pour les feux arrière. Les bas de carrosserie et les contours des passages de roues arborent une garniture contrastante, suggérant un véhicule robuste et axé sur l’aventure. Un toit panoramique est aussi inclus.

Les deux images de l’intérieur montrent uniquement une planche de bord épurée et surmontée d’une très large interface numérique. Devant elle se trouvent un volant hexagonal étiré à l’horizontale et une console centrale avec un long accoudoir. Remarquez l’absence totale de boutons physiques. Kia promet un environnement aéré et polyvalent qu’on peut adapter facilement selon nos besoins du moment.

Photo: Kia

Ne manquez pas le dévoilement complet le 17 novembre. L’équipe du Guide de l’auto sera sur place au Salon de l’auto de Los Angeles pour vous faire découvrir le concept Kia EV9 de plus près.

