Kia dévoile un nouveau logo et un nouveau slogan

Après Volkswagen et Nissan, c’est au tour de Kia de se doter d’un nouveau logo. La compagnie coréenne explique être à un point tournant de son histoire, à l’aube d’une transformation qu’elle qualifie « d’audacieuse », et elle a besoin de moderniser son image par le fait même.

« Par le biais de ce logo refaçonné, Kia veut illustrer son ambition à devenir un chef de file au sein de l’industrie de la mobilité du futur, une icône du changement et de l’innovation, en remodelant toutes les facettes de ses activités », peut-on lire dans son communiqué.

Plutôt que d’adopter un symbole ou un dessin quelconque, Kia a choisi de conserver ses lettres mais de les présenter de façon plus stylisée et moderne. Remarquez aussi qu’elles penchent vers la droite, comme pour illustrer un mouvement vers l’avant, vers l’avenir. D’ailleurs, Kia remplace son slogan international « Power to Surprise » par « Movement that Inspires ».

Le dévoilement du nouveau logo a été accompagné d’une spectaculaire prestation pyrotechnique dans le ciel de Incheon, en Corée. Pas moins de 303 « pyrodrones » ont lancé des centaines de feux d’artifice pour célébrer le nouveau départ de Kia, établissant du même coup un record Guinness pour le « Plus grand nombre de véhicules aériens sans pilote lançant des feux d’artifice simultanément ».

Le tout survient après l’annonce l’an dernier du « Plan S » de Kia, qui passe notamment par de nouveaux véhicules électriques à grande autonomie et le lancement de divers services de mobilité personnalisés. Le logo avait justement été présagé par le multisegment conceptuel Imagine de 2019, dont un modèle de série verra le jour plus tard cette année.

Kia promet de nous donner plus de détails sur sa nouvelle stratégie lors d’un événement numérique qui aura lieu le 14 janvier. D’autres dévoilements risquent de se produire à ce moment, alors c’est à ne pas manquer.

