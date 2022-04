Pénurie de puces : 1 million de Hyundai et Kia en retard

Voici un chiffre frappant qui illustre toute l’ampleur de la pénurie de semi-conducteurs et des autres problèmes d’approvisionnement à l’échelle mondiale : 1 000 000.

C’est le nombre total de véhicules en retard de production (pour ne pas employer le terme anglais backorder) chez Hyundai et Kia à l’heure actuelle, selon ce que rapporte le quotidien The Korea Times.

D’autres raisons peuvent aussi être citées, notamment l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les récentes fermetures d’usines en Chine à la suite d’une nouvelle flambée de cas de COVID-19.

Les commandes en retard représentent environ 15% des ventes mondiales du duo coréen en 2021 (6,66 millions de véhicules) et 13% de son objectif initialement fixé pour 2022.

Au cours du dernier mois, les usines de Kia en Corée du Sud n’ont fonctionné qu’à 82% de leur capacité en raison d’un manque de semi-conducteurs, principalement, mais aussi de faisceaux de câblage. En ajoutant les usines aux États-Unis, au Mexique, en Slovaquie et en Inde, ce sont 40 000 véhicules en tout qui n’ont pas été complétés.

Photo: Kia

Les délais d’attente peuvent présentement aller jusqu’à 18 mois, d’après les informations publiées. Parmi les modèles les plus affectés, on note le Hyundai IONIQ 5, les Kia Sorento hybride, Sportage hybride et EV6 ainsi que les Genesis GV70 et GV60. La majorité de ceux-ci sont des véhicules électrifiés, dont la demande a considérablement augmenté avec la hausse du prix de l’essence.

La pénurie mondiale de semi-conducteurs continuera d’affecter la production automobile pendant tout le reste de l’année et certainement une partie de 2023, d’après les dernières prévisions des analystes.

Pour ce qui est des ventes de véhicules neufs, elles ont chuté de 16,6% aux États-Unis et de 12,3% au Canada lors du premier trimestre de 2022 par rapport à la même période de 2021. On observe également une légère baisse par rapport au quatrième trimestre de l’année dernière.

