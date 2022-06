En vidéo : Le Guide de l'auto conduit le Genesis GV60 2023

Honda HR-V 2023 : une transformation radicale

Honda dévoile aujourd'hui le HR-V 2023 entièrement redessiné pour le marché nord-américain et la bonne nouvelle pour les consommateurs est que son arrivée chez les concessionnaires se fera dès ce mois-ci. Jadis populaire mais maintenant éclipsé par de nombreux rivaux plus modernes et plus compétents, le petit HR-V se métamorphose …