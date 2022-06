Y a-t-il des désavantages à acheter un véhicule neuf en Alberta?

Je suis à la recherche d’une Toyota Venza 2022, très rare au Québec. Toutefois, certains concessionnaires en Alberta semblent en avoir plusieurs en stock. Y a-t-il un inconvénient à se procurer un véhicule en dehors du Québec?

Bonjour Richard,

Que vous achetiez votre véhicule en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve ou au Québec, les mêmes règles s’appliquent. Évidemment, vous devrez assumer les frais de transport du véhicule même si vous déboursez déjà les frais de transport et de préparation chez le concessionnaire. Cela dit, vous êtes libre de vous procurer la voiture où bon vous semble au Canada pour ensuite faire l’entretien dans un garage de votre choix.

Ces jours-ci, la pénurie de véhicules frappe fort et il est évident que certains produits très populaires chez nous sont plus difficiles à vendre dans d’autres provinces, particulièrement en Alberta. Là-bas, les grandes camionnettes ont encore la cote, tandis que les véhicules électriques sont quasi inexistants. Pareillement pour les hybrides et hybrides rechargeables qui ne se vendent qu’au compte-gouttes. N’oublions pas que l’industrie pétrolière compte pour un fort pourcentage des revenus de l’Alberta.

Photo: Julien Amado

J’ajouterais en terminant que cette nouvelle réalité que vous exposez risque de constituer une solution pour de nombreux acheteurs. Une situation plus complexe, mais qui permet parfois de rapidement mettre la main sur un véhicule pour lequel vous attendriez plus d’un an au Québec, en raison de la forte demande.

