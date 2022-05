Hyundai devient partenaire officiel de la LNH

Alors que les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey battent leur plein, Hyundai Canada a annoncé une entente de plusieurs années avec le circuit Bettman.

À partir de la saison 2022-2023, Hyundai sera le partenaire automobile officiel de la LNH au Canada, de même que pour l’Association des joueurs de la Ligue national de hockey (AJLNH). Cette entente inclut aussi Genesis, la marque de luxe de Hyundai, qui devient par le fait-même le partenaire automobile de luxe officiel de la LNH et de l’AJLNH au Canada.

« Hyundai est depuis longtemps le champion de la communauté canadienne du hockey au niveau local. Au nom de Hyundai Auto Canada et de nos 252 concessionnaires à travers le pays, nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de développer cela à plus haut niveau en tant que partenaire automobile officiel de la LNH et de l'AJLNH à partir de la saison prochaine au Canada », a déclaré Don Romano, président et PDG de Hyundai Canada.

Hyundai et Genesis seront donc visibles lors d’évènements spéciaux organisés par la LNH comme les matchs « Classique Héritage » ainsi que les Séries éliminatoires de la Coupe Stanley. « Le partenariat sera également l'occasion d'enrichir les initiatives partagées de responsabilité sociale des entreprises grâce à l'engagement communautaire et à des projets conjoints », peut-on également lire dans le communiqué partagé conjointement par Hyundai, Genesis, la LNH et l’AJLNH.

Hyundai et Genesis prennent ainsi la relève de Honda, qui demeure associé à la LNH pour l’ensemble du marché nord-américain jusqu’à la fin de la présente saison. La saison prochaine, Honda demeurera partenaire officiel de la LNH du côté américain, mais c'est Hyundai et Genesis qui auront ce rôle de notre côté de la frontière.

