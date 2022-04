Les ventes de véhicules neufs en baisse de 12 % au Canada

Les problèmes continus dans la chaîne d’approvisionnement qui réduisent les inventaires, combinés à la forte inflation qui freine les ardeurs des consommateurs en ce début d’année 2022, ont largement affecté les ventes de véhicules neufs au Canada.

Ensemble, les constructeurs automobiles ont vendu 337 039 unités lors du premier trimestre selon les statistiques compilées par Automotive News Research & Data Center, ce qui représente une baisse de 12% par rapport à la même période en 2021. Il faut dire que l’industrie connaissait à ce moment une solide reprise après avoir traversé les premières vagues de la pandémie de COVID-19.

De plus, on constate que cette performance trimestrielle est également inférieure de 2,9% à celle de la précédente, 347 277 véhicules neufs ayant trouvé preneurs d’octobre à décembre 2021.

La firme AutoForecast Solutions a prédit dans son dernier bulletin mensuel que la situation pour le marché canadien devrait se replacer durant la seconde moitié de 2022, sinon le début de 2023.

Qui s’en sort le mieux?

Les constructeurs les plus durement touchés sont les principaux fabricants de camionnettes et de VUS, c’est-à-dire General Motors (-23,7%) et Ford (-20,5%). Ils sont suivis de Honda (-16,7%), Mazda (-14,1%), Mercedes-Benz (-13,1%) et Toyota (-12,9%). Le pire résultat est toutefois celui de Jaguar Land Rover, dont les ventes ont chuté de 53,4%.

Le groupe Volkswagen a essuyé un recul de 7,6%, ce qui n’est pas si mal dans les circonstances, mais la marque Volkswagen en soi a vendu 25,1% moins de véhicules qu’au premier trimestre de 2021.

Par ailleurs, l’engouement pour les véhicules électriques se confirme avec la hausse de 17,3% des ventes de Tesla au premier trimestre, le constructeur californien semblant aussi moins affecté que les autres par la pénurie de semi-conducteurs. Mais que dire de la performance de Mitsubishi, qui vient de grimper de 37,1% par rapport aux trois premiers mois de l’année dernière. Il s’agit de son meilleur trimestre à vie au Canada.

Au niveau des marques, Chrysler (53,7%), Genesis (38,1%), Porsche (29,7%) et Lincoln (18,5%) ont connu les plus belles augmentations en ce début d’année 2022.

