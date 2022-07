Photo: Antony Lajoie-Beaudoin

Les problèmes dans la chaîne d’approvisionnement qui ralentissent la production et les livraisons de véhicules neufs ont eu un gros impact dans la première moitié de 2022.

Au Canada, les ventes totales ont baissé de 10,8% pour atteindre 431 704 unités selon les statistiques compilées par Automotive News Data Center. Le mois de juin a été le pire en 13 ans!

Quels modèles ont le mieux performé? Voici le top 10 des voitures les plus vendues au pays lors des six premiers mois de 2022. La lutte pour la première place est extrêmement serrée! Revenez-nous bientôt pour le palmarès des VUS et des camions les plus populaires.