Ventes de véhicules neufs : le pire creux depuis 2009

Lourdement affectée par les problèmes dans la chaîne d’approvisionnement et dans la production, l’industrie automobile a vu les ventes de véhicules neufs au Canada ralentir considérablement dans la première moitié de 2022.

Si l’on regarde le dernier mois, elles ont baissé de 11,5% par rapport à l’année précédente, selon les estimations de la firme DesRosiers Automotive Consultants. Les chiffres exacts ne sont pas disponibles puisque plusieurs fabricants ne publient maintenant que des résultats trimestriels.

N’empêche, ce serait le plus faible mois de juin depuis 2009, l’année de la dernière récession.

Quant aux ventes pour le deuxième trimestre de 2022, les données préliminaires montrent un recul de 10,2% (il était de 12% au premier trimestre), mais ce ne sont pas tous les constructeurs qui s’en sortent mal.

Par exemple, Stellantis a rebondi de 16,6% par rapport à la même période de 2021, dynamisé principalement par Jeep dont les ventes ont augmenté de 28,6%. D’ailleurs, les Grand Cherokee et Wrangler ont chacun battu leur propre record trimestriel.

Soulignons également les performances de Ford (9,5%) et de Volkswagen (5,1%).

En revanche, les constructeurs asiatiques ont chuté drastiquement d’avril à juin. C’est le cas de Honda (-37,5%), Mazda (-31,4%), Kia (-28,2%), Nissan (-23,3%), Toyota (-11,2%) et Hyundai (-10,4%). General Motors, en passant, a chuté de 6,6%.

